El comienzo innecesario del Manchester United en el camino continuó cuando fueron derrotados en Brentford el sábado, y la presión aumenta sobre el entrenador integral Ruben Amorimim

El futuro de Ruben Amorim se ha convertido nuevamente en el centro de una mayor especulación después de que el Manchester United había sufrido una pérdida de 3-1 en Brentford. Los Rojos fueron derrotados en el estadio de la comunidad GTech, mientras que Igor Thiago anotó dos veces y Mathias Jensen estaba al tanto de asegurar la victoria para el equipo local.

Benjamin Sesko anotó su primer gol de United en la primera mitad, pero no importaba para el resultado final, porque el United se dejó restaurar una penalización perdida de Bruno Fernandes y errores defensivos en West Londs.

Para los Rods, los Rods los tienen en el 14 en la parte posterior de la mesa de la Premier League, donde United solo recogió siete puntos de su apertura de seis juegos. Solo obtuvieron siete veces en el proceso.

En lo que respecta a Amorim, ganó 18, 12 y perdió 18 de sus 48 juegos que estaban a cargo de Old Trafford. Ese es un disco realmente maldito y un registro que el portugués ha presionado, entre otras cosas.

¿El United tiene que mantener esto o tener esto en cuenta que Sack Amorim? Aquí, nuestro Manchester Evening News Los escritores han analizado la situación y han pronunciado sus juicios …

Rey Kieran

Hace unas semanas dije que el Manchester United Ruben descartaría a Amorim y lo reemplazaría hasta el final de la temporada con Ole Gunnar Solskjaer. No cambié mi actitud porque se debería agregar Amorim, pero creo que el Crystal Palace Oliver Glasner ahora debería ser el nuevo entrenador en jefe del club.

El enfoque de Amorim y su formación 3-4-2-1 no han tenido el impacto deseado en su grupo de jugadores y creo que Glasner obtendría más fuera del equipo de United.

Ha transformado el palacio en un atuendo competitivo de la Premier League y uno que gana trofeos que United solo ha hecho una vez en los últimos dos años y medio.

Creo que él sería la próxima cita perfecta para United y el club debería hacerlo lo más rápido posible o correr el riesgo de tener una campaña mediocre diferente y una que no resulte en fútbol europeo.

Isaac Seelochan

Creo que esta es una de las malditas derrotas del término de oficina de Amorim en la medida en que ha tenido una semana para trabajar con los jugadores después de ganar una victoria sobre Chelsea el fin de semana pasado.

United debería haber venido en este juego con cierta confianza y convicción de que ahora pueden ejecutar. En cambio, comenzaron el juego del sábado en Fashion -Fashion y nunca se recuperaron.

¿Cuánto tiempo tolerará esto? Su entrenador en jefe ha recibido tanta buena voluntad y margen de maniobra, pero los resultados permanecen.

Sí, los gerentes necesitan tiempo para revertir las cosas, pero ¿alguien puede decir que United será una fuerza bajo amorim? Por supuesto que no, y con derrota tras derrota, ¿de qué sirve todo esto?

Viajes de Bruna

¿Cuánto tiempo se dará amorim? Hace casi un año desde que el gerente portugués tomó la delantera, pero ha habido poco que sugerir un progreso significativo.

Con el debido respeto por Brentford, este era un valor fijo en el que United debería haberse acercado al juego con confianza y había entregado un rendimiento que mostraba signos de mejora. En cambio, quedan las mismas frustraciones.

Después de la semana, los partidarios construyen la esperanza de ver un lado unido más nítido y coherente, para permanecer decepcionados nuevamente. Los fanáticos ganan mejor.

Tom Doyle

Después de firmar al mejor jugador en Brentford en el verano, una rendición suave en el oeste de Londres no será un gran shock para cada fanático experimentado de United. Amo Amorim: Él es honesto, un gran trabajador, y hizo mucho bien al limpiar un vestidor venenoso.

Pero aún existen los mismos problemas: el equipo tiene mentalidad cero; Se dispara la confianza; Los atacantes no pueden anotar; Los guardianes no pueden salvar; Los defensores no pueden defenderse, y los centrocampistas no pueden, bueno, el centro del campo. Especialmente si no son realmente centrocampistas: Bruno Fernandes, te miro.

Ya sea sobre el sistema, los jugadores, el entrenador o la jerarquía del club, este experimento funciona para nadie. Amorim merece algo mejor, para ser honesto, pero también unido.

Las manos deben ser sacudidas, una buena despedida y todos tienen que continuar. Donde United va desde aquí es la apuesta de una persona, pero necesitan más flexibilidad en la competencia más difícil del mundo para obtener resultados.

Kieran Hoorn

Es hora de aceptar que Amorim no es el hombre adecuado para estar a cargo del Manchester United, aunque es difícil ver que alguien obtiene una melodía de lo que es un equipo promedio.

Amorim es comprensivo y bastante claramente un buen gerente, pero es genial admitir que las cosas no funcionan y estas son desventajas como brutalmente expuestas en este equipo. No se ha adaptado, a pesar de los malos resultados y el rendimiento, mientras que también es sorprendente con las decisiones sobre la selección del equipo.

Sin embargo, no todo es culpa de Amorim, y más adelante, en lugar de más tarde, los jugadores deben dar alguna responsabilidad. Durante muchas ocasiones, este grupo fue salvado por la deuda que cae a los pies del individuo en el banquillo.

Desafortunadamente, en una temporada sin fútbol europeo, ya hay disculpas mínimas por tantas derrotas, por lo que es hora de mirar en otro lugar.