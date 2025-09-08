Ruben Amorim Rol en Andre Onana Man United Transfer surge ya que dos razones importantes son salir de salida

Se dice que el portero Andre Onana Van Manchester United planea abandonar Old Trafford para Trabzonspor y Ruben Amorim que desempeñó un papel importante en castigar un movimiento para el sottopper

Andre Onana parece estar en camino de Old Trafford (Imagen: 2025 Vince Mignott/MB Media)

Manchester United -Boss Ruben Amorim fue fundamental para la decisión de castigar una salida para Andre Onana, por informes.

El portero parece estar a punto de ser una transición en préstamo al lado turco Super Lig Trabzonspor después de que United Senne Lammens de Royal Amwerp había firmado el día de la fecha límite de transferencia.

Onana se unió a United desde el Inter de Milán en un acuerdo de £ 47.2 millones en 2023, pero no logró establecerse como una presencia tranquilizadora en la meta y tiene que comenzar un partido de la Premier League esta temporada.

El internacional de Camerún perdió una gran parte de la pretemporada cuando se recuperó de una lesión y su regreso a la acción en la derrota de la Copa Carabao contra Grimsby hecha con una representación no convincente.

El jugador de 29 años no puede mover a Altay Bayindir en la portería bajo Amorim este período, lo que a su vez ha cometido una serie de errores en la apertura de tres juegos de la temporada de United.

Sky Sports con descuento Premier League y paquete EFL Este artículo contiene enlaces afiliados, recibimos un comité sobre cada venta que generamos a partir de esto. Cuero £ 49 £ 35 Aire Obtén Sky Sports aquí Sky ha reducido el precio de su paquete esencial de deportes de televisión y Sky para la temporada 2025/26, que ahorra a los miembros £ 336 y ofrece más de 1,400 partidos en vivo en la Premier League, EFL y más. Sky mostrará al menos 215 partidos de la Premier League en vivo esta temporada, un aumento de un máximo de 100 más.

Si bien el error con un error de Onana contra Grimsby habría activado si una prioridad ha activado un interruptor a Lammens, Amorim tiene varias razones para facilitar por completo una salida, con dos factores contribuyentes importantes.

El entrenador portugués de 40 años quiere evitar un circo alrededor de la selección de su arquero cada semana si Onana se mencionaría entre los subuttenos mientras Lammens juega, según Fabrizio Romano.

Amorim también tenía reservas sobre el colgar de cuatro guardián, Tom Heaton, también está en su equipo y los problemas esperados que surgen sobre sus decisiones solo podrían servir para aumentar la presión sobre el Lammens de 23 años en su debut en la temporada de la Premier League.

El traslado al Super Lig Onana también puede ofrecer beneficios en el espíritu de Amorim. El acuerdo se acordó con la opinión de ofrecer a Onana el Plormo para brillar regularmente en un intento de mejorar su confianza.

Trabzonspor espera obtener un acuerdo para Onana a tiempo para que la ex estrella de Ajax juegue contra Fenerbahce este fin de semana después de perder a su portero de primera opción la semana pasada.

Ugurcan Cakir se unió a Galatasaray, otro equipo conectado a un movimiento para Onana, de Trabzonspor en una transferencia que podría valer £ 31.2 millones.

New United -Goalkeeper Lammens ahora planea ser una roca detrás de la defensa de Amorim. «Creo que si quieres ser un buen guardián, tienes que ser una roca detrás de la defensa», Siad.

«Tienen que confiar en ti y contar contigo en momentos difíciles. Eso es algo de lo que estoy orgulloso. Por supuesto, puedo mejorar esto porque el siguiente nivel es más grande, pero es uno de mis atributos de los que estoy orgulloso e intento mejorar».

¡Reciba noticias y actualizaciones de United Transfer en WhatsApp! Nuestro equipo de expertos en el Manchester United es todo el entreso de Old Trafford esta semana y luego puede obtener las últimas noticias del equipo, actualizaciones de lesiones, respuesta y análisis junto con información interior en su teléfono al convertirse en miembro de nuestra nueva comunidad gratuita de WhatsApp. También puede convertirse en miembro de la banda de 50,000 (¡y creciente!) De United Fans que nos siguen WhatsApp -Channel. Regístrese aquí con nuestra comunidad y conviértase en miembro de nuestro canal de WhatsApp aquí. – También tratamos con nuestros miembros de la comunidad en ofertas especiales, promociones y anuncios de nosotros y nuestros socios. Si no le gusta nuestra comunidad, puede ver cada vez que lo desee. Si tienes curiosidad, puedes leer nuestro Declaración de privacidad .

Aquí en Manchester Evening News estamos comprometidos a brindarle la mejor cobertura y análisis de Manchester United.

Asegúrese de no perderse las últimas noticias de United al convertirse en miembro de nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener todas las últimas noticias y el mejor análisis directamente a su teléfono haciendo clic aquí para suscribirse.

También puede suscribirse a nuestro servicio de boletín gratuito. Haga clic aquí para recibir las mejores historias del día.

Y finalmente, si prefiere escuchar nuestro análisis experto, asegúrese de que nuestro Manchester sea un podcast Red, con el show de Samuel Luckhurst y el debate a mitad de semana. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcast, incluidos Spotify y Apple Podcasts, y también puede ver en YouTube.