Rubén Amorim revela ‘preocupaciones’ por las lesiones en el Man United tras la triple derrota ante el Tottenham

El Manchester United dio entrada a Benjamin Sesko ante el Tottenham Hotspur, pero el delantero no pudo completar el partido tras sufrir lo que Rubén Amorim describe como una lesión en la rodilla.

Rubén Amorim admite que está preocupado por la lesión de Benjamín Sesko. (Imagen: Michael Zemanek/Shutterstock)

Rubén Amorim admite que Benjamin Sesko sufrió una lesión en la rodilla durante el empate 2-2 del Manchester United contra el Tottenham Hotspur. El delantero entró como suplente en la segunda parte, pero no acabó el partido tras caer en el tramo final.

Sesko pareció darse cuenta del problema después de ser atacado por detrás por el central de los Spurs, Micky van der Ven, mientras estaba cara a cara con el portero Guglielmo Vicario. Luego permaneció en el suelo después de que el juego continuó en la otra mitad y finalmente atravesó el túnel tambaleándose.

Esto dejó al United con diez jugadores en el campo. Poco después concedieron el gol y empataron en el sexto minuto de la prórroga.

Luego le preguntaron a Amorim sobre Sesko. «Tenemos que ver», dijo el entrenador del United en respuesta a una pregunta sobre si el internacional esloveno se ha lesionado. «Tal vez creo que tiene un problema, pero veamos».

Casemiro y Harry Maguire también se marcharon mediada la segunda parte, siendo este último sustituido poco después de la caída. Amorim le dijo después al Partido del Día de la BBC: «Perdimos a Harry Maguire, Casemiro, Benjamin Sesko», antes de agregar: «Tenemos que comprobarlo». [our injured players]».

En la rueda de prensa posterior al partido, tras ser preguntado por el estado de forma del delantero, Amorim añadió: «Esa no es la mayor preocupación ahora. Eso sucede, especialmente con un delantero».

«Me preocupa más una lesión porque es en la rodilla, no lo sabemos».

«No tengo idea porque es la rodilla, nunca lo sabemos».

Sekso ha sido incluido en la convocatoria de Eslovenia para los próximos partidos de clasificación para el Mundial contra Kosovo y Suecia. Sin embargo, parece dudoso que ahora se una a su selección nacional.

Brasil también contó con Casemiro para sus amistosos con Senegal y Túnez. Se llevarán a cabo en Londres y Lille, pero aún no está claro si formará parte de ese campamento internacional.

Sin embargo, Harry Maguire vuelve a no formar parte de la selección de Inglaterra; Thomas Tuchel aún no lo ha seleccionado desde que asumió el cargo a principios de este año. El defensor recién regresó de un nocaut la semana pasada después de perderse la victoria por 4-2 sobre Brighton & Hove Albion.

