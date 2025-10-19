Rubén Amorim revela cómo decidió ganarle el formato Manchester United al Liverpool

Man Utd consiguió una victoria por 2-1 contra el Liverpool en la Premier League con Ruben Amorim reflexionando sobre la exhibición.

Rubén Amorim reacciona ante el Liverpool. (Imagen: 2025 Getty Images)

Rubén Amorim escuchó su instinto para elegir a su equipo Manchester United contra Liverpool.

Amorim registró la mayor victoria de su mandato en Old Trafford contra el Liverpool, con Harry Maguire anotando un gol tardío de la victoria después del empate de Cody Gakpo.

Bryan Mbeumo abrió el marcador en Anfield a los dos minutos. El Liverpool se defendió, golpeando el poste tres veces mientras intentaba responder, y finalmente empató en el minuto 78 del partido.

Pero el United rió el último cuando Maguire cabeceó a casa en el minuto 84 para asegurar una victoria especial para el United.

Después del partido, Amorim dijo: «Creo que empezamos muy bien, tuvimos un gran ambiente, no jugamos bien con el balón, creamos ocasiones, también tuvimos algunas ocasiones, perdimos un poco la compostura en la segunda parte.

«Lo hicimos bien cuando perdimos el balón. Fue una bonita victoria, no un partido muy bien jugado por nuestra parte, pero un gran espíritu y eso es todo lo que puedo pedir».

Sobre ganar partidos de liga consecutivos por primera vez, Amorim dijo: «Por supuesto que es muy importante. No tengo muchas victorias en Manchester. Es muy importante jugar seguidos, cada detalle de este partido, el espíritu cuando tenemos un mal momento o control, todas las pequeñas cosas fueron perfectas».

«Intentemos hacerlo la próxima semana. Es muy importante para nuestros aficionados, están compitiendo contra Grimsby y Brentford y hoy vieron un equipo diferente».

Amorim hizo dos cambios tras la victoria ante el Sunderland, incluida la retirada de Maguire. «Sobre todo en los malos momentos hay que confiar en los sentimientos», dijo sobre su selección.

“Eso es lo más importante para un entrenador y a veces te toca a un jugador en un mal momento y entiendes que no es para él y lo sacas a jugar.

“A veces las características del juego cambian la forma en que lo abordamos. [Matheus] Cunha en el medio, si colocamos a Ben [Sesko]A este tipo de centrales les resulta más fácil controlar a nuestro delantero. En este tipo de partidos, si ganamos, el entrenador es muy inteligente, y si perdemos, el entrenador es el problema”.

El United está ahora a sólo dos puntos del Liverpool en la tabla. “Quiero que continúes con la historia que eres, así que no aumentaré la meta”, dijo Amorim.

«Lo que tenemos que hacer es intentar ganar tres partidos seguidos y luego olvidarnos de los cuatro primeros y de los seis primeros. Ya dijimos que queremos ir a Europa. Esto no cambia nada, somos el mismo equipo que hace 90 minutos».

Cuando se le preguntó si el United había capeado la «tormenta», Amorim dijo: «No tengo idea. Si mostramos el espíritu que mostramos todos los días, creo que ganaremos muchos partidos, pero para eso tenemos que mostrar acción”.

