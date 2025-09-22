Ruben Amorim responde a los rumores detenidos y deja en claro a Man United Stance

El entrenador en jefe del Manchester United Ruben Amorim en Old Trafford es temprano en la temporada después de un comienzo lento, y ha hablado sobre la posibilidad de si había reclamado su trabajo

El futuro de Ruben Amorim en Man United ya ha sido examinado después de un difícil comienzo de temporada. (Imagen: Getty Images)

Ruben Amorim tiene rumores centrados públicamente que lo vinculan a un regreso a Portugal para entrenar a los rivales de CP al Benfica en medio de especulaciones sobre su futuro en el Manchester United.

Supuestamente, Amorim fue identificado como un sucesor potencial después de la renuncia de Bruno Lage, con su propio futuro en Old Trafford, que parece ser incierto en las últimas semanas. El ex jefe deportivo ha pasado un primer año difícil en Inglaterra y solo ha incluido dos victorias en la apertura de cinco partidos de la Premier League de United este período.

Los informes en Portugal sugirieron que Joao Noronha Lopes, un candidato en las elecciones presidenciales del próximo mes, admira Amorim. El entrenador en jefe de 40 años actuaría en su lista de posibles candidatos a gestión.

En respuesta a los rumores, Noronha Lopes dijo: «Ruben Amorim? Es un gran entrenador, tiene un contrato con el Manchester United. No haré comentar sobre eso. Por supuesto que me gusta. Es un gran entrenador y fanático de Benfica. No tengo un contrato para que Ruben firme».

Toda esa especulación terminó el final cuando José Mourinho fue presentado por Benfica el viernes pasado.

Más tarde se le preguntó a Amorim sobre el nombramiento del ‘especial’ durante una entrevista después del juego después de la victoria por 2-1 sobre Chelsea.

Amorim completó una pasantía bajo Mourinho en United al principio de su carrera como entrenador y fue muy adicional a su compatriota.

«Es el mejor gerente portugués, y eso no cambiará», dijo Amorim al canal portugués Dazn. «Siempre ha sido una persona muy especial en nuestro fútbol, ​​pero también en el mundo, y nos abrió todas las puertas.

«No estaría aquí si José Mourinho no hubiera estado allí. Creo que será muy bueno para todos ustedes en Portugal, y lo disfrutaremos».

En su propia situación, Amorim confirmó que no iba a detenerse o continuar y responder a los rumores: «Es lo que es y veremos qué sucede. [I’m] Solo dirigido a Manchester y ese será mi único club. «

