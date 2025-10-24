Ruben Amorim responde a las preguntas sobre el futuro de Harry Maguire en el Manchester United

Harry Maguire anotó el gol de la victoria del Man Utd contra el Liverpool el fin de semana pasado y su contrato expira en junio.

Harry Maguire marcó el gol de la victoria ante el Liverpool (Imagen: Getty Images)

Rubén Amorim se ha mostrado reacio a hablar del futuro de Harry Maguire en el Manchester United.

Maguire marcó de cabeza en el minuto 84 contra el Liverpool el fin de semana pasado y admitió ante los periodistas que podría haber sido su última visita a Anfield con el club.

El internacional inglés termina contrato al final de la temporada y podría dejar el United.

Hablando sobre el futuro de Maguire, Amorim dijo: «Estamos muy contentos con Harry. No es el momento de volver a hablar de eso porque da la impresión de que estamos pensando muy lejos. Estamos muy contentos con Harry. Es muy importante para nosotros, pero tenemos que concentrarnos en el próximo partido».

Cuando se le preguntó si estaba contento con el renacimiento de Maguire, el técnico del United dijo: «Sí. Creo que fue bueno para él jugar con los tres centrales. Creo que se siente más cómodo».

«No tiene que estar tanto al margen. A veces ayudas a algunos jugadores con la forma en que juegas. A veces es lo contrario con algunos jugadores. Estoy realmente satisfecho. Creo que no es joven, pero puede aprender mucho. Puede mejorar. Creo que puede ser mucho mejor con el balón porque tiene esa calidad».

«Tiene que demostrarlo. Hoy en día, con las jugadas a balón parado que ves, la cantidad de hombres que pones en el área penal, cada centro del oponente, todos juegan el pase.

«Es un gran jugador para nosotros, así que estoy muy contento, pero tiene que continuar y ese partido ya quedó en el pasado. El objetivo quedó en el pasado, avancemos hacia el futuro».

Maguire fue convocado al equipo titular ante el Liverpool y Amorim explicó que su experiencia en partidos importantes y su capacidad para afrontar los centros estuvieron detrás de la decisión.

Amorim envió a la banca a Leny Yoro y Maguire reivindicó la decisión de iniciarlo, defendiendo valientemente durante todo el partido y anotando un gol tardío.

Maguire dijo: «He estado aquí siete años, así que ha sido difícil en los últimos siete años no conseguir esa victoria».

«Para ser honesto, ha estado un poco en mi mente. Estoy en mi último año ahora, así que esta podría ser la última vez que juego en Anfield para este club. Así que es realmente importante que haya venido aquí para marcar esa casilla porque ha estado en mi mente».

