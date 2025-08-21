Ruben Amorim representado con el Manchester United Wonderkid en Carrington

Man Utd Yomgster JJ Gabriel es uno de los jugadores jóvenes más emocionantes que jamás haya jugado en la academia del club.

Ruben Amorim fue representado con JJ Gabriel. (Imagen: 2025 Manchester United FC)

Ruben Amorim fue representado el jueves con JJ Gariel, de 14 años, en Carrington.

Gabriel y su familia fueron presentados al entrenador en jefe de Manchester United. Amorim posó para una foto con el joven altamente talentoso, que ya ha sido inclinado para llegar a la cima del juego.

United invitó a Gabriel a ver el partido del fin de semana pasado contra el Arsenal en la caja de los directores, después de la decisión del adolescente de unir su futuro al club durante al menos los próximos dos años.

Las perspectivas de la academia generalmente no serían invitadas a conocer a Amorim y ver un partido de la Premier League en la caja del director, pero la sensación es que Gabriel no es un talento normal.

Gabriel tiene solo 14 años, pero tiene un verdadero potencial de estrella y ya tiene un perfil enorme. Gabriel ha estado en el radar de los mejores clubes europeos, pero decidió continuar en Manchester este verano.

El director de Voetbal Jason Wilcox jugó un papel importante en la convencer de Gabriel y su familia, mientras que Matt Hargreaves (director de negociaciones de fútbol) también estuvo involucrado en el proceso.

Gabriel hizo su debut para el Onder-18 a principios de abril y anotó dos veces fuera del banco. Hizo dos actuaciones más para los U18 antes del final de la temporada y anotó nuevamente.

El emocionante accesorio fue apodado ‘Kid Messi’ después de los clips de él entrenando y completar habilidades especializadas se volvió viral en las redes sociales cuando era más joven.

Gabriel tiene un pasaporte europeo que atrajo la atención de los grandes clubes en el continente.

