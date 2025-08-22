Ruben Amorim regresa a la escena del entrenador de Marcus Rashford, Jibe, buscando a Man United Vindication

Manchester United se enfrentará a Fulham en su primer partido de la temporada de la Premier League este fin de semana.

Ruben Amorim no se ha detenido desde que llegó al Manchester United (Imagen: Camera Sport a través de Getty Images)

Cuando el Manchester United llamó a Ruben Amorim en noviembre del año pasado como su nuevo entrenador en jefe, los fanáticos del United fueron advertidos de que no golpeó conferencias de prensa.

La actitud directa de Amorim es una de las cualidades que el copropietario Sir Jim Ratcliffe es el copropietario, quien reveló a la pareja para compartir una relación «contundente» pero «realmente buena».

«Realmente amo a Ruben», dijo Ratcliffe en marzo.

«Es un tipo muy atento. Cada vez que voy al campo de entrenamiento, hablo con Ruben.

«Me siento y como una taza de café con él y le digo dónde van las cosas mal, y él dice que tengo que escapar. Me gusta».

Y ese enfoque refrescante lo ha convertido en un gerente mucho más citable en conferencias de prensa, como aparece cuando United visitó por última vez en los oponentes del domingo Fulham en Craven Cottage en enero.

Un gol desviado de Lisandro Martínez arrojó un Estados Unidos para un duro requerido con 1-0 en el oeste de Londres, pero las preguntas después del juego rodearon la constante ausencia de Marcus Rashford, que no había aparecido en un United en más de un mes.

Amorim no quedó impresionado por Rashford en el campo de entrenamiento y desconcertados reporteros con su brutal explicación por qué no iba a recordarle al internacional inglés a su equipo.

«Es lo mismo, siempre es la misma razón. La razón es el entrenamiento, la forma en que veo lo que los futbolistas tienen que hacer en el entrenamiento, en la vida, es todos los días, cada detalle.

«Entonces, si las cosas no cambian, no cambiaré. Es la misma situación para cada jugador. Si haces el máximo, si haces las cosas correctas, podemos usar cada jugador.

«Y puedes verlo en el sofá hoy, perdemos un poco de ritmo para cambiar el juego, mover algunas piezas. Pero lo prefiero. [Jorge] Básico [United’s 63-year-old goalkeeping coach] Antes de encender un jugador que no da el máximo todos los días.

«Así que no cambiaré en ese departamento».

Esa honestidad fue apreciada por los partidarios. Menos de Rashford, quien fue enviado en préstamo a Aston Villa solo unos días después.

United repitió que la observación se aplicó a todos los jugadores y no solo a Rashford, y ahora United tiene varios jugadores en su ‘equipo de bombas’ que quieren descargar.

United ha dado la bienvenida a cinco nuevas sesiones de firma senior desde el nombramiento de Amorim. Patrick Dorgu se unió en enero, mientras Matheus Cunha, Bryan Mbeumo, Diego Leon y Benjamin Sesko se unieron este verano.

Aunque todos esos jugadores traen cualidades obvias, Amorim también habló mucho sobre su carácter del campo.

«Es un punto importante en nuestra forma de hacer las cosas ahora», dijo Amorim cuando discutió por qué United Mbeumo y Cunha firmaron.

«No es solo cómo juegan, por supuesto es realmente importante, pero el personaje es realmente importante.

«Hemos tomado mucho tiempo para conocer a los jugadores, hablar con todos antes de traer un jugador a nuestro grupo. Eso será enorme en nuestra decisión de traer jugadores».

A pesar de la derrota durante el primer fin de semana al Arsenal, United se veía mucho más fuerte que la temporada pasada. Cunha y Mbeumo no solo amenazaron en áreas hacia adelante, sino que también lideraron la prensa profesionalmente.

Sin embargo, las ganancias son la moneda más importante, y tienen que encontrar ese esquivo primero de la temporada en Craven Cottage.

Siete meses después de una de las citas de la conferencia de prensa más famosas de Amorim, querrá que sus palabras se justifiquen por las acciones de su nuevo equipo de apariencia construido a su imagen.