Ruben Amorim recibió un recuerdo oportuno en Man United en medio de las afirmaciones ‘A algunos jugadores no les gusta’

El entrenador en jefe Ruben Amorim del Manchester United ha sido advertido de que algunos jugadores probablemente «no le gustan» de Phil Jones, mientras que Michael Owen cree que el club le sigue siendo leal a él.

Ruben Amorim ha sufrido un comienzo difícil en el Manchester United (Imagen: Catherine Ivill – Ama, Getty Images)

Michael Owen ha creído que el Manchester United Ruben Amorim continuará apoyando, a pesar de una sugerencia de Phil Jones de que algunos jugadores no les gusta «.

Amorim tiene dificultades que dejó su huella en Old Trafford desde que asumió el cargo de Erik Ten -Hag en noviembre pasado, terminando su primera temporada sin un trofeo y un decepcionante lugar decepcionante en la Premier League. Sin embargo, la junta ha mostrado fe en el jugador de 40 años al invertir mucho en el equipo este verano.

Amorim ha recibido gratuitamente para gastar más de £ 200 millones para fortalecer su equipo, haciendo los ataques del trío Matheus Cunha, Bryan Mbeumo y Benjamin Sesko atacando y también ha tenido una temporada anticipada completa para preparar a su equipo para la nueva campaña de la Premier League. El ex delantero del United Owen ha señalado que estas son señales claras de la dedicación del club a él.

Hablando con un bola, Owen, de 45 años, dijo: «Creo que Manchester United es un club de pacientes. Por supuesto, no pueden ir sin hacer las cosas año tras año. Man United le dio a Ruben Amorim durante casi un año, y fue un año muy malo en la Premier League.

«Nunca han sido tan bajos en la mesa. Muchos clubes dirían que eso no es suficiente, que necesitan un nuevo gerente. Pero el Manchester United se quedó con él y creo que es una buena decisión.

«Han gastado mucho dinero, lo que demuestra que tienen fe en él. Escuchas todo tipo de rumores, pero no sobre el club que quiere cambiar. Muestran lealtad que creen en el gerente. Creo que Ruben Amorim todavía tiene la confianza del club a corto plazo».

Michael Owen cree que el Manchester United es paciente con Ruben Amorim (Imagen: papá)

Después de cuidar una pérdida, un empate y una victoria contra el Arsenal, Fulham y Burnley, respectivamente, en su apertura de tres partidos de la Premier League, los partidarios de United pueden preguntarse si Amorim realmente representa la opción correcta para la posición. Además, la eliminación de la Copa Carabao del choque el mes pasado, el gerente portugués fue existe por la Liga Dos, Outfit Grimsby Town.

Aunque se retiró antes de que Amorim hubiera reemplazado a Ten Hag, Jones presentó un nivel de desacuerdo en el equipo bajo su vigilancia. Hablando con Ladbrokes, dijo el defensor, que realizó 229 actuaciones para United de 2011 a 2023,: «¿Creo que había jugadores en United a los que no le gustaba?

«Para ser sincero, esa es probablemente una pregunta ridícula porque diría que ahora hay personas en el equipo unido a las que no les gusta el gerente. Pero probablemente hay jugadores en Man City que sienten lo mismo al respecto [Pep] Guardiola; No pueden soportarlo.

Jones ha sugerido los disturbios de los jugadores (Imagen: Getty Images)

«Hay tales personas en cada equipo; estos son grandes grupos de jugadores y diferentes personalidades, y todas son competitivas y piensan que deberían jugar más de lo que son. Eso nunca cambiará.

«Incluso si un gerente vuela, siempre habrá alguien:» Bueno, no me juega, así que no es bueno. «Créeme, he estado allí yo mismo.

Amorim ahora tiene un retraso durante el descanso internacional para el próximo partido de la Premier League de United, un breve viaje a la ciudad de Guardiola para el primer Derby de la temporada de Manchester el domingo 14 de septiembre.