Ruben Amorim recibe una sombría advertencia de Mikel Arteta mientras Man United enfrenta una prueba de fe de Sir Jim Ratcliffe

El entrenador del Manchester United, Ruben Amorim, recibió un voto de confianza del copropietario Sir Jim Ratcliffe, pero la presión sin duda permanecerá mientras continúe la batalla en Old Trafford.

Sir Jim Ratcliffe comparó al técnico del Manchester United, Ruben Amorim, con el técnico del Arsenal, Mikel Arteta, cuando habló sobre el técnico de los Rojos esta semana.

Rubén Amorim se habrá sentido agradecido al llegar al parón internacional con una victoria a su nombre.

El técnico del Manchester United, bajo presión, vio a su equipo vencer al Sunderland por 2-0 el fin de semana pasado para pasar a la mitad superior de la Premier League después de un comienzo de temporada miserable.

Amorim contó entonces con el respaldo del copropietario minoritario del United, Sir Jim Ratcliffe, quien dijo que juzgaría a los portugueses en tres años. Amorim ha estado a cargo en Old Trafford durante menos de 12 meses, y Ratcliffe aprovechó que el jefe del Arsenal, Mikel Arteta, tiene un punto de referencia en paciencia.

«Rubén ha tenido que demostrar durante los últimos tres años que es un gran entrenador», dijo Ratcliffe al podcast The Business del Times. «El fútbol no surge de la noche a la mañana. Se necesitan tres años. Mire también a Arteta. Tuvo unos primeros años miserables».

Si bien Arteta ciertamente tuvo dificultades inicialmente para convertir al Arsenal en un rival de la Premier League, ganó la Copa FA en 2020, pocos meses después de su llegada. Los Gunners fueron octavos en la primera temporada completa de Arteta, habiendo terminado en esa posición el año anterior cuando el español llegó a mitad de campaña.

Subieron al quinto lugar en 2022 y desde entonces terminaron segundos tres veces seguidas mientras se ubican en lo más alto de la tabla antes del regreso de la Premier League esta semana.

Mientras tanto, Amorim supervisó una campaña nacional desastrosa la temporada pasada después de llegar en noviembre, con el United terminando en el puesto 15. Los Rojos llegaron a la final de la Europa League, pero el entrenador portugués perdió la oportunidad de reclamar la medalla de plata y posiblemente ganar algo de crédito cuando el United fue derrotado por el Tottenham.

Después de siete partidos esta temporada, el equipo de Amorim está en la décima posición, diez puntos por delante del viaje a Liverpool el domingo 19 de octubre.

La aparente muestra de fe de Ratcliffe en el entrenador se pondrá a prueba en las próximas semanas, ya que cuatro de los próximos seis partidos del United se jugarán contra equipos que actualmente se encuentran entre los ocho primeros.

El propietario minoritario del Manchester United, Sir Jim Ratcliffe, está actualmente a cargo de las operaciones de fútbol en Old Trafford y por ahora sigue respaldando a Ruben Amorim.

Si los resultados siguen decepcionando, la presión sobre Amorim no hará más que aumentar. El jugador de 40 años estuvo a cargo de su partido número 50 con el United antes del parón internacional de octubre y, en medio de las comparaciones con Arteta, Amorim no pudo hacer nada más que digerir lo que el técnico del Arsenal tenía que decir cuando recordó su medio siglo en los Emirates con un sombrío empate en casa de 3-0 contra el Liverpool que dejó a los Gunners en el décimo lugar con ocho partidos por jugar.

“Tengo que hacer que el equipo se desempeñe de otra manera y ya está”, dijo Arteta en ese momento. «Felicitaciones al Liverpool porque hoy estuvo excepcional. Eso demostró la diferencia entre los dos equipos: cuando juegan a ese nivel el margen es increíblemente alto».

«No necesito poner ninguna excusa: no tenemos cinco o seis jugadores; los estándares son mucho más altos en este club de fútbol y tengo que lograr que rindan a ese nivel. También fue técnico».

«Perdimos cada balón y no pudimos realizar tres pases. Lo básico no estaba ahí hoy. Si haces eso contra este tipo de oponentes, serás castigado como lo fuimos nosotros.

«En este momento estoy en shock. No esperaba eso por la forma en que el equipo entrenó. Es un desafío. Un desafío trae consigo una oportunidad. Si tienes coraje y representas a un club como este, tienes que levantarte y aprovecharlo».

Sin duda, los tiempos han sido difíciles en Old Trafford en los últimos años y Amorim, quien ha sido criticado por su firmeza al jugar 3-4-2-1, espera que su equipo pueda cambiar el rumbo en los próximos meses.

Si no lo hacen, el pensamiento de Ratcliffe de tres años se pondrá a prueba.