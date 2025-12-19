Ruben Amorim reacciona a la camiseta de Free Kobbie Mainoo y critica a las leyendas del Manchester United

Ruben Amorim habló sobre la camiseta que el medio hermano de Kobbie Mainoo usó durante el empate 4-4 entre Man Utd y Bournemouth el lunes por la noche.

El hermano de Kobbie Mainoo lució una camiseta que decía ‘Liberen a Kobbie Mainoo’ durante el partido de Bournemouth el lunes.

Rubén Amorim habló con las leyendas del Manchester United y le dijo a Kobbie Mainoo que dejara el club. Instó al centrocampista a quedarse y luchar por su puesto. Insistió en que no hay ningún problema después de que su medio hermano vistiera una camiseta controvertida durante el partido del lunes contra el Bournemouth.

El hermano de Mainoo, Jordan, llevaba una camiseta que decía «Liberen a Kobbie Mainoo», pero Amorim dijo que no sentía la necesidad de hablar con el graduado de la academia sobre el incidente y dijo que no lo castigaría por las acciones de un miembro de la familia. La imagen se volvió viral después de que Jordan posara para una foto con la camiseta en Old Trafford durante el empate 4-4.

Amorim enfatizó que el incidente no afectaría la selección de su equipo y que no tenía voz en el asunto con Mainoo, a pesar de ser otro problema que enfrentó esta semana. «No fue Kobbie quien usó la camiseta. No va a ser titular por la camiseta, pero no irá al banco por la camiseta. Jugará si creemos que es el hombre adecuado para jugar», dijo Amorim.

«Eso no es un problema. Estoy acostumbrado, he estado aquí durante un año, no es nuevo. Así que tenemos que lidiar con eso. Pero no voy a hacerle nada a Kobbie porque alguien en su familia haga algo. Será lo mismo. Si es el hombre adecuado para jugar, entonces jugará».

El jugador de 20 años aún no ha sido titular en un partido de la Premier League esta temporada y está abierto a una cesión en enero, con su camino hacia la acción regular en Old Trafford aparentemente bloqueado por Amorim.

El Napoli todavía está dispuesto a ceder al internacional inglés el próximo mes y muchos ex grandes del United, incluidos Nicky Butt y Paul Scholes, le han dicho que debe irse.

Pero en respuesta a una pregunta sobre Harry Amass y Chibo Odi, denunciando los derechos dentro del equipo, planteó esos comentarios y dijo que sus jugadores deberían estar preparados para luchar por su lugar en lugar de buscar una salida.

«Tenemos leyendas del club que dicen que si no juegas tienes que irte porque todo el mundo está equivocado», afirmó. «No, quedémonos, luchemos, conquistemos. Tal vez el entrenador esté equivocado, así que tengo ese sentimiento todo el tiempo de que tenemos que luchar contra este sentimiento».

Amorim dijo en verano que quería que el grupo directivo tuviera más control sobre los asuntos en los vestuarios de la policía, pero cree que eso aún no ha sucedido y que los problemas dentro del club todavía terminan en su escritorio.

También dejó en claro varias veces que nadie había llamado a la puerta de su oficina esta semana, después de desafiar a Mainoo a hacer precisamente eso la semana pasada, mientras arremetía contra Amass y Chido por publicar su frustración en las redes sociales.

“Todavía está todo en mi escritorio, todos los problemas todavía dependen de mí, pero nuevamente, mi puerta todavía está abierta”, dijo. «No fue Kobbie. El trabajo de Kobbie es entrenar y jugar y creo que hizo un muy buen trabajo. Si tiene que jugar, jugará, o no jugará».