Ruben Amorim pudo entregar un debut en el Manchester United en la Copa Carabao -Marratua Vs Grimsby

Man United está buscando su primera victoria de la temporada cuando se enfrentan a Grimsby Town el miércoles por la noche, y aquí hay cinco puntos de conversación previos al partido.

Diego Leon (Centro) espera comenzar Grimsby Town. (Imagen: Ash Donelon/Manchester United a través de Getty Images).

Manchester United verá su primera victoria de la campaña cuando bloqueen Hoorns con Grimsby Town en la segunda ronda de la Copa Carabao en Blundell Park esta noche.

United se enfrenta a los Marineros por primera vez desde 1948 y espera hacer una taza de la región y navegar con éxito hacia la tercera ronda.

Como resultado de no clasificarse para uno de los tres partidos del club europeo de la UEFA esta temporada, los Rojos entrarán en la Copa Carabao por primera vez desde 2014 en la segunda ronda.

En anticipación de la segunda ronda de esta noche, hay cinco puntos de conversación para el juego aquí:

Onana para regresar?

Después de haber sido omitido del equipo para el primer partido de la Premier League contra el Arsenal y ver el empate 1-1 del domingo con Fulham en Craven Cottage desde el banco, Andre Onana verá la alineación inicial esta noche.

El portero, que fue liberado a principios de este verano con un cambio a AS Mónaco, no ha jugado para United desde el 28 de mayo después de perderse toda la campaña para la temporada del club debido a una lesión en los isquiotibiales.

Informó antes del comienzo de la pretemporada que seguiría siendo el número 1 del entrenador en jefe Ruben Amorim, pero hasta ahora Altay Bayindir lo ha pasado por alto esta temporada.

Sin duda, le gusta su lugar en el XI más fuerte de Amorim, Onana estará decidido a aprovechar al máximo su oportunidad si obtiene uno en Blundell Park.

Leon para hacer su arco?

Después de hacer tres actuaciones en la pretemporada, el firma de verano Diego Leon verá su debut competitivo para United esta noche. El lateral de alas llegó a principios de julio desde el club paraguayo Cerro Poreno e indicaciones en el verano de que será considerado un jugador en el primer equipo.

Diego Leon jugó una gira por los Estados Unidos durante la pretemporada. (Imagen: Michael Reaves – Premier League/Getty Images para Premier League).

Sin embargo, después de que no haya logrado lograr el equipo de la jornada para la apertura de dos partidos de la Premier League de United esta temporada, tendrá su primera actuación para el club opuesto El lado de David Artell.

El jefe de United, Amorim, ha prometido cambios, lo que significa que existe una buena posibilidad de que Patrick Dorgu sea extraído de la alineación inicial, dando a Leon la oportunidad de comenzar en el ala izquierda.

De las cuatro sesiones de firma que United ha hecho en lo que va del verano, él es el único que todavía está esperando hacer su debut.

MK Down Memory

Por primera vez en 11 años, United entra en la Copa de la Liga en la segunda ronda como resultado de perder la calificación europea para esta temporada. Los clubes que participan en Europa solo participan en la competencia a la tercera ronda.

En 2014/15, United entró en la segunda ronda en la segunda ronda y salió de la competencia la misma noche, avergonzada de Mk Dons, con 4-0 en el escenario después de un aparato ortopédico de Will Grigg y Benik Afobe.

Louis Van Gaal, por supuesto, estaba a cargo de United, y su XI inicial esa noche contenía una mezcla de juventud y experiencia, incluidas personas como David de Gea, Jonny Evans, Reece James, Saidy Janko y Danny Welbeck.

Manchester United se avergonzaba de MK Don en 2014. (Imagen: AMA/Corbis a través de Getty Images).

Aunque Amorim está listo para llamar a los cambios esta noche, la alineación inicial debe tener una mirada muy sólida y fuerte sobre sí misma, lo que significa que cada repetición de lo que debe evitarse contra el Down.

Sesko para dejarlo ir?

Después de haber realizado cada una de sus dos primeras actuaciones del United en el banco, el firma de verano de Benjamin Sesko Itches hará su primer comienzo lo más rápido posible.

El ex RB Leipzig -Man vino del banco contra el Arsenal y Fulham, pero luchó por tener cualquier forma de impacto, lo que significa que la posibilidad de comenzar su primer comienzo contra menos oposición podría ser exactamente lo que necesita.

Llegará un punto cuando Amorim tenga que desatarlo en la Premier League en medio de su decisión de comenzar cada una de las aperturas de dos partidos de la liga de United sin un delantero reconocido en el campo, lo que significa que no hay tiempo como el presente para darle al esloveniano su primera audición significativa.

Reloj Hojlund

Después de omitirse del equipo de la jornada para las colisiones con Arsenal y Fulham, será interesante ver si Rasmus Hojlund está involucrado en cualquier capacidad esta noche. Se espera que salga de Old Trafford para la ventana de transferencia que se cerrará el próximo lunes, pero Amorim no rechazó la perspectiva de él contra Grimsby.

En su conferencia de prensa para el partido, el jefe de United dijo: «Todos los jugadores están disponibles. Entonces tomaremos la decisión de obtener el mejor comienzo XI para ganar cada juego».

United continúa muy conectado con Napoli y puede no ser el riesgo, incluido Hojlund en el equipo de esta noche para evitar que se encuentre con una lesión y que sus posibilidades de descargarlo.