Rubén Amorim publica la actualización de fichajes del Manchester United en enero

La ventana de transferencia de enero está abierta, pero Man Utd actualmente no planea fichar a nadie este mes.

A Rubén Amorim se le negará la oportunidad de reforzar su plantilla en enero (Imagen: (Foto de Neal Simpson/Sportsphoto/Allstar vía Getty Images))

Ruben Amorim dijo que no hay conversaciones en curso con la jerarquía del Manchester United sobre la contratación de nuevos jugadores en la ventana de transferencia de enero, a pesar de que el club está en la pelea por clasificarse para la Liga de Campeones de la próxima temporada.

El United ocupa el sexto lugar a mitad de la temporada de la Premier League, empatado a puntos con el Chelsea en el quinto lugar y a solo tres puntos del Liverpool en el cuarto, pero Amorim insistió en que esto no cambiaría los planes del club.

Amorim ha sugerido anteriormente que el United consideraría hacer un movimiento en enero si las condiciones fueran las adecuadas y estuvieran abiertos a activar la cláusula de rescisión de £ 65 millones de Antoine Semenyo en Bournemouth, con el delantero optando por el Manchester City.

Pero el entrenador en jefe del United ahora ha afirmado que no hay conversaciones activas con el director de fútbol Jason Wilcox o el director ejecutivo Omar Berrada sobre el fortalecimiento del equipo este mes, a pesar de que el club está en condiciones de lograr su objetivo de clasificarse para la Liga de Campeones.

«La ventana de transferencias no va a cambiar, no estamos teniendo conversaciones sobre hacer ningún cambio en el equipo», dijo Amorim. «Hay un proceso, hay una idea. Estamos cerca de las plazas de la Liga de Campeones, pero también tenemos casi ocho equipos detrás de nosotros, así que concentrémonos en el próximo partido».

Amorim hizo un balance de transferencias más sombrío que en las últimas semanas. Hablando el 20 de diciembre, parecía más optimista sobre sus posibilidades de ser agregado al equipo este mes.

«Ya veremos. Lo único que sabemos es que sólo intentaremos traer jugadores que creemos que serán el futuro», dijo ese día. “La intención no será salvar nada a estas alturas, cubrir las pérdidas de tres jugadores para la AFCON, no será así.

«Incluso si intentamos incorporar a un jugador, puede que no sea la posición en la que necesitamos más. Intentaremos conseguirlo ahora y [at] Al final de la temporada, jugadores que son perfectos para nuestro futuro. Así que no sé qué va a pasar, pero es posible que podamos hacer algo».

Amorim también destacó que nadie ha pedido abandonar el club este mes, a pesar de que la Roma ha mostrado un gran interés en Joshua Zirkzee, mientras que Kobbie Mainoo está abierto a una transferencia después de haber tenido problemas en el fútbol regular esta temporada. Cuando se le preguntó si alguien había llamado a su puerta para pedirle que se fuera, Amorim dijo: «No, ninguno de ellos. No espero que vengan a mí y me pregunten». [to leave]».