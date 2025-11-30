Ruben Amorim pone en duda la estrella de £ 25 millones mientras explica el comentario ‘asustado’ del Man United

Aquí hay un vistazo a los últimos titulares del Man United después de la segunda parte de la conferencia de prensa de Ruben Amorim antes del Crystal Palace.

Amorim reacciona durante la derrota ante el Everton

Amorim pide al United que defienda a Patrick Dorgu

El técnico del Manchester United, Ruben Amorim, expresó su preocupación por el estado de forma del defensa Patrick Dorgu a principios de esta semana. Afirmó que siente «miedo» cuando el jugador está con el balón, lo que afecta a su toma de decisiones en los partidos. Amorim retó al jugador de 21 años a mejorar su compostura y consistencia para el club, al tiempo que señaló que ve al centrocampista Kobbie Mainoo como titular a pesar de su actual falta de minutos.

Amorim explica su inquietante cita «asustada»

Amorim aclaró que su comentario posterior al partido sobre tener «miedo de volver» a la sensación de la temporada pasada era un reflejo de su «frustración» personal y de su «enfado» tras la inesperada derrota ante el Everton. Criticó además las últimas actuaciones de su equipo, destacando que actualmente el equipo está «muy blando en el área» y necesita mejorar su fuerza en los duelos para encajar goles.

JJ Gabriel se está volviendo imposible de ignorar

El talento de 15 años del United, JJ Gabriel, confirmó su estatus ascendente al anotar un sensacional hat-trick durante la dominante victoria del equipo sub-18 por 7-0 sobre el Liverpool. Gabriel es considerado uno de los jugadores mejor valorados de la academia y recientemente ha participado en los entrenamientos del primer equipo bajo la dirección del entrenador Amorim.