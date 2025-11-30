Ruben Amorim pone en duda la estrella de £ 25 millones mientras explica el comentario ‘asustado’ del Man United

Aquí hay un vistazo a los últimos titulares del Man United después de la segunda parte de la conferencia de prensa de Ruben Amorim antes del Crystal Palace.
Amorim pide al United que defienda a Patrick Dorgu
El técnico del Manchester United, Ruben Amorim, expresó su preocupación por el estado de forma del defensa Patrick Dorgu a principios de esta semana. Afirmó que siente «miedo» cuando el jugador está con el balón, lo que afecta a su toma de decisiones en los partidos. Amorim retó al jugador de 21 años a mejorar su compostura y consistencia para el club, al tiempo que señaló que ve al centrocampista Kobbie Mainoo como titular a pesar de su actual falta de minutos. Leer más aquí >>>
Amorim explica su inquietante cita «asustada»
Amorim aclaró que su comentario posterior al partido sobre tener «miedo de volver» a la sensación de la temporada pasada era un reflejo de su «frustración» personal y de su «enfado» tras la inesperada derrota ante el Everton. Criticó además las últimas actuaciones de su equipo, destacando que actualmente el equipo está «muy blando en el área» y necesita mejorar su fuerza en los duelos para encajar goles. Leer más aquí >>>
JJ Gabriel se está volviendo imposible de ignorar
El talento de 15 años del United, JJ Gabriel, confirmó su estatus ascendente al anotar un sensacional hat-trick durante la dominante victoria del equipo sub-18 por 7-0 sobre el Liverpool. Gabriel es considerado uno de los jugadores mejor valorados de la academia y recientemente ha participado en los entrenamientos del primer equipo bajo la dirección del entrenador Amorim. Leer más aquí >>>