Ruben Amorim podría aprobar la próxima decisión de transferencia del Man United después de una audición de £ 100 millones

El centrocampista del Brighton Carlos Baleba viajará al Manchester United este fin de semana por primera vez desde que las especulaciones del verano lo vinculaban con un traslado a Old Trafford.

El estado de forma de Carlos Baleba se ha visto afectado por las especulaciones que le vinculan con el Manchester United (Imagen: Getty Images)

Carlos Baleba tendrá la oportunidad de mostrarles al Manchester United y Ruben Amorim exactamente por qué deberían gastar millones para ficharlo este fin de semana cuando Brighton & Hove Albion visite Old Trafford.

Al jugador de 21 años se le vinculó con un traslado al United en verano después de ser identificado como el candidato ideal para el centrocampista. Desde que llegó al Brighton procedente del Lille, Baleba se ha convertido en uno de los centrocampistas defensivos más impresionantes de Europa.

Tras los fichajes de Matheus Cunha, Bryan Mbeumo y Benjamin Sesko, el United se vio obligado a enfriar su interés en el internacional camerunés debido al precio solicitado de £ 100 millones. Desde entonces, se ha hablado cada vez más de la situación de Baleba en el Estadio AMEX, y los informes sugieren que se ha vuelto inquieto.

Fabian Hurzeler ha eliminado a Baleba en tres partidos distintos de la Premier League, lo que ha alimentado las especulaciones sobre su futuro. Se entiende que el United está siguiendo de cerca la situación, siendo un nuevo mediocampista la próxima prioridad obvia para Amorim cuando se abra nuevamente la ventana.

Man United ofrece hasta un 60% de descuento en kits y productos Este artículo contiene enlaces de afiliados, recibimos una comisión por las ventas que generamos a partir de él. Más información Varios Fanáticos Compra la oferta aquí Fanatics ha reducido el precio de los kits y la mercancía de Man United con hasta un 60% de descuento en artículos seleccionados.

El sábado, Brighton y Baleba viajan a Manchester para aprovechar su buen estado de forma. Desde que perdieron por poco ante el Bournemouth en septiembre, los hombres de Hurzeler llevan cinco partidos invictos y registraron victorias impresionantes sobre Chelsea y Newcastle.

Si Baleba conserva su lugar en el mediocampo del Brighton, tendrá la oportunidad de mostrarle a Amorim y a la jerarquía exactamente por qué debería ser su próximo gran fichaje.

Todos los ojos estarán puestos en el United después de registrar victorias consecutivas con Amorim por primera vez desde su nombramiento. La victoria de la semana pasada sobre el Liverpool siguió a la victoria sobre el Sunderland antes del parón internacional, aliviando significativamente la presión sobre el técnico del United.

Tras sustituir a Moisés Caicedo en Brighton, Baleba afronta ahora un periodo de incertidumbre. Sin embargo, las preocupaciones sobre su forma desde que se conoció el interés del United han llevado a Hurzeler a imponer la ley con el mediocampista.

«Creo que ahora estamos llegando a un momento en el que depende de él, en el que él también tiene que asumir la responsabilidad», dijo el técnico del Brighton tras la victoria sobre el Newcastle.

«No puede cambiar el ruido que lo rodea, es un jugador del Brighton. Cualesquiera que sean los rumores, será jugador del Brighton hasta [at least] el final de la temporada. Pero ahora debe asumir la responsabilidad.

«Ahora tiene que dar un paso adelante y mostrar personalidad, ese es sin duda su próximo paso en su desarrollo personal. Como dije en las últimas semanas, hay olas en el desarrollo, pero sólo puedes salir de ello si te apropias y si asumes la responsabilidad, hay momentos en los que nadie puede ayudarte».

Debes ser tu propio apoyo, tu propia ayuda. Tiene el mejor ambiente que puede conseguir aquí, tiene grandes compañeros de equipo que están ahí para él y lo apoyan.

«Pero ahora también le corresponde al jugador dar un paso más, mostrar personalidad y hacerse cargo de su desarrollo. Eso es lo que le exijo en el futuro».

LEER MÁS : El técnico del Liverpool, Arne Slot, da un giro de 180 grados tras el polémico comentario del Manchester UnitedLEER MÁS : Matthijs de Ligt hace una predicción sobre su desempeño en el Manchester United

Aquí en The Manchester Evening News nos esforzamos por ofrecerle lo mejor. manchester unido cobertura y análisis.

Asegúrate de no perderte las últimas novedades de United uniéndote a nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener las últimas noticias y análisis directamente en su teléfono haciendo clic aquí para suscribirse.

También puedes suscribirte a nuestro servicio gratuito de newsletter. Hacer clic aquí para obtener las historias más importantes del día.

Y, por último, si prefiere escuchar el análisis de nuestros expertos, asegúrese de consultar nuestro podcast Manchester is Red. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcasts, incluidas Spotify Y Pódcast de Appley también puedes mirar YouTube.