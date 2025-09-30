Ruben Amorim Planning for Life sin dos hombres United Stars Na Sir Jim Ratcliffe ‘decisión’

Manchester United -Boss Ruben Amorim esperará cambios en el club el próximo verano si está a la cabeza en medio de un comienzo de temporada difícil en Old Trafford

Según los informes, el Manchester United está interesado en el centro del Everton Jarrad Branthwaite como un potencial reemplazo para Harry Maguire.

Los Toffees rechazaron dos ofertas de United para su defensor el verano pasado. La segunda oferta de los Red Devils vio a Everton ofrecer £ 45 millones más £ 5 millones a complementos, después de que se rechazó una oferta de £ 43 millones.

Las noticias de la tarde de Manchester En mayo de 2024, en ese momento Branthwaite fue apreciado entre £ 70 millones y £ 80 millones por Everton. United vio esa apreciación como poco realista y decidió no ofrecer la tercera vez, en su lugar, elegir firmar a Leny Yoro y Matthijs de Ligt ese verano.

Pero el informe Mirror de que United todavía está interesado en Branthwaite con Maguire que se va. El antiguo centro de Leicester City celebra su 33 cumpleaños en marzo y se acerca al final de su contrato en Old Trafford.

Y se dice que el copropietario de United Sir Jim Ratcliffe no expandirá el acuerdo actual de Maguire. Según los informes, el entrenador en jefe Ruben Amorim se está preparando para un futuro sin Maguire y está preocupado por la aptitud física a largo plazo del defensor sensible a las lesiones, Lisandro Martínez.

Esto puede hacer que United da un paso para Branthwaite, pero pueden enfrentarse a una feroz competencia de Liverpool, que también están muy interesados ​​en el jugador de 23 años. Todavía está por verse si Branthwaite estaría dispuesto a moverse sobre Merseyside, pero eso no detuvo a otros en el pasado.

Sin embargo, probablemente sea difícil para las partes interesadas firmar al inglés, que tiene un contrato con Everton hasta 2030.

Hablando con Everton TV después del bolígrafo en papel sobre un nuevo acuerdo a largo plazo en julio, dijo: «Estoy en las nubes. Es algo de lo que hemos estado hablando desde el final de la temporada y que lo firmen ahora es algo de lo que estoy realmente entusiasmado».

«La confianza que el club me ha puesto y cuántos juegos he jugado en las últimas dos temporadas ha hecho que sea una decisión bastante fácil para mí quedarme y continuar como jugador.

«Conozco el club. Me siento amado por los jugadores, tenemos un buen grupo aquí, y los fanáticos. En los últimos años, he visto el impacto que los fanáticos tienen en nosotros como equipo y cuánto significa para ellos. Y, por supuesto, con el nuevo estadio que tenemos aquí, la nueva propiedad y el nuevo gerente, es un proyecto emocionante y es algo de lo que quiero parte».

