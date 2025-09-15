Ruben Amorim pierde el vestuario unido de hombre a medida que crece la presión después de que crece la derrota de Manchester City

Last Manchester United News cuando Ruben Amorim permanece bajo presión después de la derrota del Derby 3-0 de Manchester en la Premier League el domingo

Ruben Amorim está bajo presión sobre el Manchester United (Imagen: Shaun Brooks – Camera Sport a través de Getty Images)

Ruben Amorim está luchando para mantener la confianza de su equipo del Manchester United después de su derby.

La paliza de 3-0 de United en el Manchester City ha intensificado el control de Amorim, y el gerente portugués ahora lucha por su puesto.

Se cree que varios de los jugadores experimentados de United se han vuelto cada vez más irritados y atónitos por el obstinado cumplimiento de Amorim con su enfoque táctico y entrenamiento.

La educación rígida de Amorim y su falta de voluntad para considerar configuraciones alternativas habrían llevado considerablemente indeseable entre los influyentes miembros de los escuadrans.

Se supone que ciertas estrellas de United deben creer que Amorim les hace un mal servicio al exigirles constantemente que operen dentro de un sistema para el cual no son adecuados, informa Mirror.

La presión se basa en Amorim para orquestar un Revival Unido después del comienzo decepcionante de su campaña, que solo ha arrojado cuatro puntos de cuatro juegos.

Manchester Evening News informó el lunes que Amorim conserva el apoyo de la jerarquía del club, a pesar de un récord de solo ocho victorias de 31 partidos de la Premier League.

United es estadísticamente el peor equipo de los mejores equipos de vuelo siempre presentes desde su nombramiento el 24 de noviembre.

Sin embargo, el desafiante de 40 años permaneció en sus armas después de la derrota por 3-0 contra City el domingo, que no cambiará su sistema y si el club quiere un cambio, tienen que buscar en otro lado.

«Chicos, lo entiendo y acepto», dijo Amorim sobre su récord de la Premier League. «No es un registro que deberías tener en el Manchester United. Hay muchas cosas, no tienes idea de lo que sucedió en estos meses, pero lo acepto. No voy a cambiar.

«Si quiero cambiar mi filosofía, cambiaré. Si no, tienes que cambiar al hombre. Hablaremos de ello en cada juego que perdamos. No creo en él, en el sistema o lo que sea. Creo en mi camino y jugaré mi camino hasta que quiera cambiar.

«Mi mensaje es que daré todo. Haré todo, siempre pensaré en lo que es mejor para el club. Ese siempre fue el mismo mensaje.

«No es mi decisión, el resto (sobre o gerente de cambio de United). Hasta que esté aquí, haré todo lo posible. Realmente quiero ganar juegos. Sufro más de lo que ella».

