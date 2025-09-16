Ruben Amorim ‘Perfect’ para los rivales de Man Utd como Sack Stance confirmó

Ruben Amorim está bajo una enorme presión en el Manchester United después de un inicio de temporada podrido y ahora se le ha dicho que un rival de la Premier League encajaría mejor

Ruben Amorim está bajo una enorme presión en el Manchester United (Imagen: Getty Images)

A Ruben Amorim le dijeron que habría sido un «perfecto ajuste» para el Chelsea, porque su carrera en el Manchester United está en peligro de desmoronarse. Los Red Devils nombraron al entrenador portugués como el sucesor de Erik Ten Hag a mitad de la temporada pasada.

Pero su tiempo en Old Trafford ha sido una pesadilla hasta ahora. Solo ha ganado 17 de sus 47 juegos en todas las competiciones, solo ocho de esos éxitos que ingresan a la Premier League.

Kant de Amorim también ha pasado un triste comienzo de la nueva temporada, lo que lleva a sugerencias de que podría continuar. Y ahora Paul Merson Amorim ha dicho que habría sido mejor en Chelsea que Man United debido a su estilo de juego.

En Sky Sports, el ícono del Arsenal dijo: «Ruben Amorim, la forma en que quiere jugar, es una preocupación. No cambiará. Lo mirará y dirá:» Tengo donde estoy jugando hoy mientras juego «, con tres en la parte posterior y altas altas.

«Encajaría perfectamente con el Chelsea. Tienen alas de clase mundial en Reece James y Malo Gusto.

«Tienen la mejor actitud del centro del campo en la competencia en Moisés Caicedo. Se adaptaría a los jugadores.

«Miras a Man Utd y este sistema no encaja con el equipo que tienen. Los dos alas no son suficientes.

«Y forman una gran parte de esta formación que funciona. Sin piernas en el centro del campo. Todo está en su contra».

Paul Merson ha sugerido que Ruben Amorim habría hecho mucho mejor en Chelsea (Imagen: Getty Images)

Por el momento, Amorim conserva la fe de la jerarquía unida, pero esa actitud podría cambiar si la forma podrida de los demonios rojos continúa. Cuando se le preguntó si teme su posición después de la derrota del fin de semana contra el Manchester City, los portugueses dijeron: «Chicos, lo entiendo y acepto.

«No es un registro que deberías tener en el Manchester United. Hay muchas cosas, no tienes idea de lo que sucedió en estos meses, pero lo acepto. No voy a cambiar.

«Si quiero cambiar mi filosofía, cambiaré. Si no, tienes que cambiar al hombre. Hablaremos de ello en cada juego que perdamos. No creo en él, en el sistema o lo que sea. Creo en mi camino y jugaré mi camino hasta que quiera cambiar.

«Mi mensaje es que daré todo. Haré todo, siempre pensaré en lo que es mejor para el club. Ese siempre fue el mismo mensaje.

«No es mi decisión, el resto (sobre o gerente de cambio de United). Hasta que esté aquí, haré todo lo posible. Realmente quiero ganar juegos. Sufro más de lo que ella».

