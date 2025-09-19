Ruben Amorim opuesto a la brutal Marcus Rashford Man United Transfer Realidad – «¿Qué he hecho?»

Las últimas noticias del Manchester United, ya que Marcus Rashford parece ser para Barcelona en su primer partido de la Liga de Campeones contra Newcastle United

Ruben Amorim eliminó a Marcus Rashford de su equipo la temporada pasada (Imagen: Getty Images)

El ex Manchester United -Midfielder Nicky Butt piensa que Ruben Amorim puede lamentar que Marcus Rashford pueda irse en el verano, dada la forma actual de su equipo.

El internacional de Inglaterra ofreció una impresionante actuación para Barcelona en la victoria por 2-1 del jueves en Newcastle United en la Liga de Campeones. Entregó dos goles en nueve minutos en la segunda mitad y abrió su cuenta para los gigantes españoles.

Por primera vez, Rashford rompió el punto muerto justo antes de la hora, mientras se iba a casa desde la cruz de Jules Kounde. Luego duplicó el liderazgo con una impresionante huelga derecha aplicada desde fuera de la caja, por lo que el portero Nick Pope se quedó sin una oportunidad.

Anthony Gordon anotó el único gol para los anfitriones en el tiempo de detención. Sin embargo, fue el regreso perfecto a Inglaterra para Rashford, quien se prestó a principios de verano en Barcelona.

El jugador de 27 años era del equipo de Amorim después de serias críticas del gerente portugués. Desde diciembre de 2024, Rashford ya no había presentado a los Rojos antes de su traslado al Nou -Camp y luego agregó a un miembro de Aston Villa con un préstamo corto.

Hablando en los aspectos más destacados de los espectáculos de la Liga de Campeones de la BBC, Butt cree que Amorim puede permanecer en la cuestión de su decisión de dejar ir a Rashford, porque United continúa luchando por una amenaza de gol constante durante su peor inicio de una temporada en 33 años.

«Creo que pensaría» ¿Qué hice? Dejé que eso fuera «y el hombre United lucha claramente», dijo.

«Pero los jugadores deben ir más allá si las cosas no van bien porque tienes que ser amado y Marcus definitivamente necesita un brazo y debe ser amado y cuando lo es, muestra lo que puede hacer esta noche».

—

Sky Sports con descuento Premier League y paquete EFL Este artículo contiene enlaces afiliados, recibimos un comité sobre cada venta que generamos a partir de esto. Cuero £ 49 £ 35 Aire Obtén Sky Sports aquí Sky ha reducido el precio de su paquete esencial de deportes de televisión y Sky para la temporada 2025/26, que ahorra a los miembros £ 336 y ofrece más de 1,400 partidos en vivo en la Premier League, EFL y más. Sky mostrará al menos 215 partidos de la Premier League en vivo esta temporada, un aumento de un máximo de 100 más.

Aquí en Manchester Evening News estamos comprometidos a brindarle la mejor cobertura y análisis de Manchester United.

Asegúrese de no perderse las últimas noticias de United al convertirse en miembro de nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener todas las últimas noticias y enviar el mejor análisis directamente a su teléfono haciendo clic en aquí Suscribirse.

También puede suscribirse a nuestro servicio de boletín gratuito. Hacer clic aquí Ser enviado las mejores historias del día.

Y finalmente, si prefiere escuchar nuestro análisis experto, asegúrese de que nuestro Manchester sea un podcast Red, con el show de Samuel Luckhurst y el debate a mitad de semana. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcast, que incluyen Spotify Y Podcasts de AppleY también puedes mirar más YouTube.