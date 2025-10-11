Ruben Amorim obtiene un nuevo veredicto de transferencia para Kobbie Mainoo Manchester United – «Es una locura»

Mainoo ha tenido problemas para conseguir tiempo de juego con Rubén Amorim, siendo Bruno Fernandes, Casemiro y Manuel Ugarte los preferidos por el técnico.

(Imagen: Getty)

El futuro de Kobbie Mainoo en el Manchester United todavía está en el aire después de caer en el orden jerárquico y no poder asegurar minutos de juego regulares con Ruben Amorim.

Algunos fanáticos en la sección de comentarios del Manchester Evening News creen que si Mainoo no puede encontrar una manera de volver a la justicia, un divorcio en algún momento podría ser adecuado tanto para el club como para el jugador.

El internacional inglés aún no ha sido titular en ningún partido con el United en la Premier League esta temporada y hasta ahora ha jugado 113 minutos en la máxima categoría.

Amorim ha dicho anteriormente que el capitán Bruno Fernandes es su rival directo, y Casemiro y Manuel Ugarte también parecen ser las opciones preferidas por delante de Mainoo.

El producto de la United Academy pidió salir cedido al final del mercado de fichajes de verano, pero el club se negó a sancionar su salida y le pidió que luchara por su puesto.

Todavía hay interés en Mainoo desde otros lugares, y el club Napoli de la Serie A supuestamente quiere un acuerdo de préstamo ya en enero para reunirlo con el ex jugador del United Scott McTominay, quien se ha convertido en un favorito de los fanáticos bajo Antonio Conte.

La ausencia de Mainoo en la alineación titular sigue siendo un punto doloroso para algunos fanáticos cuando piensan en el mandato de Amorim hasta la fecha. El lector Jonel59 dice: «¡Seamos honestos! Comparado con Ugarte y Casemiro, ¡realmente no podría ser peor y probablemente sería mejor! Ha sido maltratado y pasado por alto. Me imagino que (con razón) se siente completamente ignorado cuando ve a esos dos jugadores frente a él».

El comentarista MickyFinn escribe: «Es una locura que el United expulse a Mainoo por un entrenador que tal vez no dure hasta Navidad. Los informes dicen que Mainoo no quiere irse, sólo quiere jugar al fútbol en una etapa crucial de su desarrollo».

«Amorim ha dicho que espera más de Mainoo, pero paradójicamente no parece esperar nada mejor de Bruno Fernandes, que ha sido muy normal. Preferiría que se fuera Amorim que un jugador que tiene potencial y lo ha demostrado».

Yukoncornelius1 dice: «Bruno comienza basándose en la reputación. Ciertamente no en el rendimiento. Necesitan alternar algunos juegos, darle a Kobbie el tiempo de lanzamiento que necesita para desarrollarse a este nivel».

Lykesang añadió: «No le culpo por querer marcharse, mientras que el entrenador claramente tiene sus favoritos. Casemiro es demasiado lento para la Premier League y debería estar en el banquillo con Mainoo en el once inicial».

Otros piensan que la petición de más Mainoo no coincide con el rendimiento. The1manu escribe: «Para ser honesto, no he visto nada que merezca un nuevo contrato. Él tampoco impresiona cuando viene».

LesJohnson dice: «Así que dejarías de lado a Fernandes, Amad, Mbuemo, Cunha, Mount para que este mediocampista ofensivo inicie los partidos. Mainoo no es un mediocampista defensivo. ¡Acéptalo! Hay muchos jugadores jóvenes en la Premier League inglesa a quienes les encanta jugar con regularidad, pero necesitan encajar en el equipo en el que juegan mejor, no fuera de posición».

Jungle Jerry escribe: «Mainoo NO es un centrocampista defensivo. Y no ha tenido ningún impacto en los partidos si ha jugado hasta ahora. Con Ugarte fuera de problemas y Collyer cedido, nos guste o no, Casemiro será titular en el centro del campo contra el Liverpool».

