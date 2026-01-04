Rubén Amorim nombra a tres jugadores sin los que el Manchester United no puede prescindir

Man Utd actualmente no tiene jugadores en el primer equipo y Ruben Amorim ha dicho que la pérdida de tres jugadores tendrá un gran impacto.

El United ha luchado por la creatividad sin Bryan Mbeumo y Amad (Imagen: Sebastian Frej/MB Media/Getty Images)

Rubén Amorim atribuyó la falta de creatividad del Manchester United durante las Navidades a las ausencias de Bruno Fernandes, Amad y Bryan Mbeumo y dijo que «cualquier equipo del mundo» carecería de jugadores de esa calidad. El United no ha contado con Amad y Mbeumo para los partidos contra Aston Villa, Newcastle y Wolves tras sus convocatorias para la Copa Africana de Naciones, mientras que Fernandes se fue cojeando en el descanso en Villa Park y se perdió los dos siguientes partidos.

El equipo de Amorim obtuvo cuatro puntos en esos tres juegos, pero tuvo que aguantar su victoria del Boxing Day contra Newcastle en la segunda mitad con una línea defensiva. United anotó sólo 3,6 goles esperados (xG) en esos partidos y sólo 0,8 de ellos fueron contra los Wolves el martes.

Ese terrible empate contra un equipo que aún no ha ganado en la Premier League esta temporada podría resultar costoso en la carrera por la Liga de Campeones y Amorim volverá a quedarse sin su trío de estrellas en Leeds hoy, ya que lamentó la desgracia de que todos no estuvieran disponibles al mismo tiempo.

«No me gusta hablar de eso, suena como una excusa», dijo. «Fue mala suerte perder a Amad, Bryan, especialmente y Bruno al mismo tiempo. Tuvieron más creación de oportunidades que el resto del equipo. Si pierdes a los tres al mismo tiempo, todos los equipos del mundo tendrán dificultades».

«Tienes todos los datos y sientes que tres muchachos crean la mayor cantidad de oportunidades para nosotros. Y si pierdes no uno sino los tres al mismo tiempo, por supuesto que vamos a tener dificultades. Entonces tienes que poner jugadas a balón parado ahí. ¿Quién patea las jugadas a balón parado? Amad, Bryan y Bruno. Así que todo está combinado y solo tenemos que reconocer eso».

«Y luego cada vez estamos más cerca de tener a estos tres jugadores. Lo más importante es entender por qué tuvimos problemas con la creación y la calidad del juego en los últimos tres partidos. Creo que está claro».

Los cambios en el juego de Amorim han sido objeto de un nuevo escrutinio desde el empate ante los Wolves. Cuando Stretford End pidió al United que atacara, Amorim reemplazó a Ayden Heaven por Leny Yoro faltando 15 minutos para el final. Fue otra sustitución con aversión al riesgo, pero el United tiene un buen historial de goles tardíos esta temporada y sólo el Arsenal y el Manchester City tienen más de 33 goles en 19 partidos de liga.

«Lo primero de lo que hablaste es que creamos y anotamos más que la mayoría de los equipos. Ese es un punto», dijo Amorim. «Entonces entiendo al equipo mejor que nadie. Y a veces tienes a los seguidores en tus decisiones. A veces tienes que hacer lo que piensas. Y a veces es difícil para ellos entender».

«Pero sé que cuando miro el campo, puedo entender qué jugador está cansado, qué jugador va a tener dificultades cuando hay un uno contra uno todo el tiempo. Y sólo trato de proteger al equipo y ganar partidos. Y a veces esa es la mejor sustitución».

«A veces es una sustitución incorrecta. Pero trato de hacerlo lo mejor que puedo. Pero eso es lo que dijiste. Creo que hay un equipo que marca más goles que nosotros».

«Creamos mucho. Tenemos más tiros que nadie. Así que si tenemos algo completamente diferente aquí que el año pasado, es la forma en que atacamos. Creo que tenemos que mejorar la forma en que defendemos».