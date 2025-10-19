Rubén Amorim no esperaba la situación en el Man United, pero coincide con Sir Jim Ratcliffe

Ruben Amorim habló sobre los comentarios de Sir Jim Ratcliffe sobre su futuro y sobre cómo el copropietario del Arsenal utilizó al entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, como ejemplo a seguir.

Ruben Amorim cree que Man Utd se encuentra en una situación diferente a la del Arsenal con Mikel Arteta. (Imagen: Ash Donelon/Manchester United vía Getty Images)

El entrenador del Manchester United, Rubén Amorim, admitió que no esperaba encontrarse en una situación tan difícil en Old Trafford. Y aunque reconoce que los clubes se encuentran en situaciones diferentes, el técnico portugués coincide con su jefe en que el viaje de Mikel Arteta en el Arsenal es digno de apreciar.

Amorim compartió su opinión sobre Sir Jim Ratcliffe, poniendo al estratega español como ejemplo, y el copropietario del club respaldó el potencial de Amorim para lograr resultados en el United. Ratcliffe afirma que el ex entrenador del Sporting CP sólo podrá ser juzgado después de un mandato de tres años.

El supremo de Ineos señaló que Arteta pasó por un «momento miserable» durante su primera etapa en el Emirates Stadium, aunque los Gunners actualmente lideran la Premier League, habiendo asegurado el segundo lugar en tres campañas consecutivas.

Amorim no intenta establecer paralelos, pero aprecia la capacidad de Arteta para cambiar la suerte.

«No, por supuesto que creo que cada situación es diferente», dijo Amorim a Sky Sports. «Podemos ceñirnos a buenos ejemplos. Mikel es un ejemplo perfecto porque se necesitaron muchas cosas para el momento en el que se encuentra ahora.

«No me lo esperaba, porque nunca lo esperas. Esperas venir aquí y empezar a ganar, y todo está bien. Es difícil decir que esperaba que esto sucediera, pero Mikel es un muy buen ejemplo de cómo lidiar con todos los aspectos relacionados con el fútbol».

Sir Jim Ratcliffe ha citado a Mikel Arteta del Arsena como un excelente ejemplo. (Imagen: Shaun Brooks – CameraSport vía Getty Images)

«Pero, repito, creo que son dos clubes diferentes, dos situaciones diferentes, y tenemos que centrarnos en partidos consecutivos».

Amorim también se preguntó cuál sería el éxito del United esta temporada. El trece veces campeón de la Premier League acabó decimoquinto en la temporada 2024/2025 y llegó a la final de la Europa League.

Sin duda, el United aspira a regresar a la competición europea, pero Amorim se niega a etiquetarlo como un éxito para un club de la talla del United. En cambio, deben tomar medidas para volver a competir en la cima en los próximos años.

No es un cargo que ocupe actualmente el club, reconoció Amorim. «Queremos ir a Europa, necesitamos regresar a Europa, pero no sabemos qué pasará», añadió.

«No me gusta llamar éxito ir a Europa con este club. El éxito de este club es ganar la Premier League».

«Lo que tenemos que ser honestos con nuestros aficionados es que no estamos allí en ese momento, tenemos que ser claros al respecto. No voy a llamar éxito si vamos a Europa o terminamos entre los ocho o seis primeros. Eso no es un éxito. Tenemos que lograr el éxito paso a paso. El éxito en nuestro club significa nada menos que ganar la Premier League».

