Ruben Amorim necesita una reunión urgente entre el Manchester United y el titular antes de la convocatoria de fichajes de enero

Ruben Amorim se unió a Benjamin Sesko al optar por no utilizar a Joshua Zirkzee desde el banquillo en lo que podría ser la pista más importante sobre su objetivo de transferencia favorito en enero.

Rubén Amorim tiene un problema al que debe encontrar una solución en el Man United (Imagen: CameraSport a través de Getty Images)

El Manchester United siguió disfrutando de su mejor forma de la temporada después de salir del Nottingham Forest con un punto el sábado. Sin embargo, Rubén Amorim enfrenta varios dilemas.

El fantástico gol de Amad en el minuto 81 aseguró que el United evitara la derrota contra uno de los tres últimos equipos de la Premier League. Después de un buen comienzo en Midlands, los Rojos perdían 2-1 minutos después del descanso.

Amorim se quedó con el mismo equipo que venció a Brighton and Hove Albion la semana anterior, y cuando Casemiro abrió el marcador desde un córner de Bruno Fernandes, el optimismo de una cuarta victoria consecutiva era alto.

Dos goles en dos minutos a través de Morgan Gibbs-White y Nicolo Savona dieron la vuelta al partido, y el United pasó los últimos 40 minutos del partido buscando el empate. Afortunadamente llegó ese gol. Pero el comportamiento reemplazante de Amorim ha dejado preguntas que necesitan respuesta.

Los portugueses liberaron a Diogo Dalot por Patrick Dorgu en el minuto 68 después de una tarde difícil para los portugueses. Nueve minutos más tarde, Noussair Mazraoui sustituyó a Leny Yoro. Ambos cambios se produjeron en la zaga, aunque la implicación de Mazraoui estuvo marcada por una mayor presencia en el tercio medio.

En el lado izquierdo del banquillo estaban Kobbie Mainoo, Manuel Ugarte, Mason Mount y Joshua Zirkzee. Amad, Casemiro y Bruno Fernandes jugaron partidos individuales decentes, al igual que Matheus Cunha y Bryan Mbeumo; por lo tanto, la decisión de no interrumpir el impulso tenía sentido.

Sin embargo, la actuación de Benjamin Sesko dejó mucho que desear, tanto que el delantero tuvo que lidiar con unas duras palabras de Gary Neville. El exdefensa del United hizo una valoración descarada de su actuación en el City Ground. «Ya no estoy más con él. El jurado no ha decidido», dijo a NBC Sports.

«Lo está haciendo bien en comparación con los otros fichajes que el Man United hizo en la delantera en el verano, como Cunha y Mbeumo. Tiene un aspecto extraño, tuvo muy buenas oportunidades en la primera mitad cuando los balones se jugaron por encima. Y su toque no fue del todo correcto».

Benjamin Sesko ha marcado dos goles con el Manchester United desde que llegó procedente del RB Leipzig (Imagen: Manchester United a través de Getty Image)

«Por £80 millones se puede decir que es joven o que tiene mucho potencial y que apenas se está sintiendo cómodo, pero todavía quieres ver un poco más». Sesko permaneció en el campo durante todo el partido, mientras que Zirkzee, que se cree que está interesado en una jugada en enero, permaneció en el banquillo.

Además de Zirkzee, Amorim no tiene otra opción de delantero para elegir, lo que significa que hay muchas posibilidades de que Sesko vea todos los partidos sin importar cuán impresionante o pobre sea su desempeño.

En Forest, Sesko completó sólo nueve pases y tuvo un xG de sólo 0,16. Sus tres intentos se fueron desviados y sólo logró dos toques en el área rival, quizás la estadística más preocupante de todas.

También hubo problemas con el desempeño de Dalot fuera de las horas pico. A diferencia de Sesko, el lateral fue sustituido por Dorgu tras ser sorprendido durmiendo en el gol de Savona en el segundo palo.

Por supuesto, ambos jugadores están incluidos en el once más fuerte de Amorim, pero dada la naturaleza de las dos posiciones y su importancia para el sistema, seguirán existiendo preocupaciones a largo plazo. La ventana de transferencia de enero se abre ahora en menos de dos meses y cada vez está más claro qué necesita a continuación el técnico del United.

Sky Sports tiene un paquete con descuento de Premier League y EFL Este artículo contiene enlaces de afiliados, recibimos una comisión por las ventas que generamos a partir de él. Más información £49 £35 Aire Compra Sky Sports aquí Sky ha reducido el precio de su paquete Essential TV y Sky Sports para la temporada 2025/26, ahorrando a los miembros £ 336 y ofreciendo más de 1400 partidos en vivo en la Premier League, EFL y más. Sky mostrará un mínimo de 215 partidos de la Premier League en vivo esta temporada, frente a un máximo de 100 más.

La llegada de Sesko a Inglaterra siempre iba a llevar algún tiempo, y hasta ahora ha habido muchas señales de optimismo. Pero sin un delantero centro en la plantilla entre quien elegir cuando sea necesario un cambio, su desarrollo será limitado.

Los vínculos con Endrick del Real Madrid en las últimas semanas han sonado tentadores. El brasileño aún no ha jugado un minuto para el equipo de Xabi Alonso, y Sesko necesita un movimiento temporal para ofrecer una dura competencia en ataque.

Aquí en The Manchester Evening News nos esforzamos por ofrecerle lo mejor. manchester unido cobertura y análisis.

Asegúrate de no perderte las últimas noticias de United uniéndote a nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener las últimas noticias y análisis directamente en su teléfono haciendo clic aquí para suscribirse.

También puedes suscribirte a nuestro servicio gratuito de newsletter. Hacer clic aquí para obtener las historias más importantes del día.

Y, por último, si prefiere escuchar el análisis de nuestros expertos, asegúrese de consultar nuestro podcast Manchester is Red. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcasts, incluidas Spotify Y Pódcast de Appley también puedes mirar YouTube.