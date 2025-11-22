Rubén Amorim mostrará sus verdaderos sentimientos sobre un jugador del Manchester United ante el Everton

Man United regresa a la Premier League el lunes cuando reciba al Everton en Old Trafford y todos los ojos estarán puestos en la selección de su equipo.

Amorim y Zirkzee

El Manchester United se dirige a un período crucial de la temporada después del último parón internacional de 2025. El período festivo suele ser cuando la tabla comienza a tomar forma y, aunque la máxima categoría ahora está superpoblada, es poco probable que este sea el caso una vez que se hayan jugado los partidos festivos.

El United espera seguir en la lucha por los puestos de clasificación europea en enero. Sin embargo, el objetivo la próxima temporada es un lugar en la Liga de Campeones y, sin otras distracciones antes de enero, es un buen momento para que los Rojos sigan adelante.

Lo que también esperamos saber en enero es el futuro de Joshua Zirkzee. Se cree que el holandés se está preparando para solicitar su salida de Old Trafford este invierno, y no se le puede culpar. Después de jugar sólo 90 minutos en cinco partidos, sus esperanzas de un lugar en la Copa del Mundo se están desvaneciendo.

Pero antes de que termine el tiempo de Zirkzee en el United, existe la posibilidad de que pueda volver a los planes. Benjamin Sesko se perderá el choque contra el Everton el lunes por la noche, lo que deja a Rubén Amorim con un problema.

Aparte de los tres primeros partidos de la temporada, cuando Sesko tomó velocidad, y en duros partidos fuera de casa ante Liverpool y Tottenham, Amorim ha elegido al esloveno para tomar el liderato. El sistema sin delantero se utilizó como una necesidad al comienzo de la temporada, pero desde entonces se ha utilizado con moderación.

Contra un equipo como el Everton, el United normalmente optaría por Sesko. El sistema sin delantero se utiliza a menudo contra equipos donde se espera que los Rojos no se sientan completamente cómodos con Sesko como titular en el Manchester City.

Por lo tanto, si Amorim pasara por alto a Zirkzee y eligiera a Mason Mount o mantuviera a Amad como el número 10, parece que el futuro del holandés está prácticamente asegurado. Que el United le permita marcharse en el mercado de fichajes de enero depende enteramente del técnico.

Cuando se le preguntó sobre las salidas de Zirkzee y Kobbie Mainoo en octubre, dijo: «Lo entiendo, pero son nuestros jugadores y necesitamos que todos hagan una buena temporada. También sé que en nuestro club hay mucho ruido».

«Los jugadores no juegan. Quieren jugar y hay un Mundial. Hay agentes que escuchan a los jugadores y hablan todo el tiempo». Si Amorim cree que la marcha de Zirkzee a mitad de temporada pondrá en peligro las posibilidades de su equipo de progresar esta temporada, entonces el delantero no se marchará.

Pero si se pasa por alto a Zirkzee el lunes mientras Sesko está lesionado, será la mayor señal hasta ahora de que Amorim ha tomado una decisión sobre el holandés y que es poco probable que su carrera en United se extienda más allá del próximo verano.