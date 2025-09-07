Ruben Amorim Man United Sack Veredicto dado como Man City y Chelsea Theory se crea

Todas las últimas noticias del Manchester United como Ruben Amorim parecen revertir las cosas después del descanso internacional

Manchester United -Baas Ruben Amorim está bajo presión en Old Trafford (Imagen: Foto de Michael Regan/Getty Images)

Ruben Amorim está seguro de que su tarea no está en juego. Después del descanso internacional, el Manchester United tiene que competir contra el Manchester City en el estadio Etihad antes de organizar el Chelsea en Old Trafford.

Amorim esperará que su equipo pueda subir la mesa después de un inicio inestable de la nueva temporada de la Premier League. United puede haber perdido ante el Arsenal durante el primer fin de semana, pero mostraron muchas promesas.

Desafortunadamente para los Rojos, no contó mucho cuando entregaron un gol único a Fulham. Unos días después, Grimsby Town United abandonó la segunda ronda de la Copa Carabao y ganó 12-11 con penaltis.

Burnley casi se apiló en la miseria, pero Bruno Fernandes entró en un tiempo de parada y le disparó a los Rojos para su primera victoria de la campaña. El mediocampista de 30 años derrotó a Martin Dubravka de 12 metros y tomó algo de peso de los hombros de su jefe.

Sky Sports con descuento Premier League y paquete EFL Este artículo contiene enlaces afiliados, recibimos un comité sobre cada venta que generamos a partir de esto. Cuero £ 49 £ 35 Aire Obtén Sky Sports aquí Sky ha reducido el precio de su paquete esencial de deportes de televisión y Sky para la temporada 2025/26, que ahorra a los miembros £ 336 y ofrece más de 1,400 partidos en vivo en la Premier League, EFL y más. Sky mostrará al menos 215 partidos de la Premier League en vivo esta temporada, un aumento de un máximo de 100 más.

A pesar de la paliza del atuendo recién promocionado, Amorim todavía representa un futuro algo incierto en United. Mick Brown, quien anteriormente trabajó con Sir Alex Ferguson en los Rojos como Scout Jefe, habló con Football Insider, quien anteriormente trabajó como Jefe Scout, afirmó que el resultado no habría cambiado el estado de ánimo en la sala de juntas.

«Una victoria es una victoria al final del día», dijo Brown. «Pero no creo que alguien tome la fe en el gerente de una victoria de 3-2 cuando haya dominado el juego y eventualmente confíe en una penalización en el último minuto.

«No es el tipo de resultado que te hace pensar que pueden construir sobre él. Eso es lo que tiene que hacer; tiene que compilar una serie de resultados y retener su forma».

«Tienen que continuar ganando juegos, así es como alivias la presión», agregó el ex oficial del United. Amorim puede estar bajo presión para cambiar las cosas, pero Brown no cree que el entrenador en jefe portugués sea despedido cuando pierda ante City y Chelsea.

Los Rojos se enfrentarán el domingo 14 de septiembre con el equipo Pep Guardiola en el estadio Etihad, antes de organizar a los campeones de la Copa Mundial del Club en Old Trafford el sábado 20 de septiembre. United actualmente es noveno en la Premier League después de tres juegos.

«Después del descanso internacional es Man City y luego tienen Chelsea después, por lo que no será más fácil», dijo Brown. «Es muy fácil comenzar la temporada y antes de que sepas dónde estás, has perdido tres o cuatro juegos y de repente caes más allá de la mesa.

«En este momento solo está sobre las grietas, pero una victoria contra Burnley no es suficiente para convencer a la gente de que te has convertido en un rincón. Ese hombre y los juegos de Chelsea serán grandes para él.

«No creo que lo despidieran, incluso si pierde esos juegos, porque es de esperar en este momento, pero se harán más preguntas».