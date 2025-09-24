Ruben Amorim Man United Sack Oldde pronunciado como una línea de tiempo de reemplazo ‘aparece’

El gerente del Manchester United, Ruben Amorim, está bajo presión en Old Trafford después de un comienzo difícil para la temporada de la Premier League, y un ex jugador dio su opinión

Ruben Amorim ha pasado un comienzo desastroso de la temporada con el Manchester United (Imagen: Getty Images)

Se le ha dicho a Ruben Amorim que solo podría estar a cargo del Manchester United unos meses más después de que Oliver Glasner recibió una propina para reemplazarlo.

El gerente portugués ha estado bajo una enorme presión en las últimas semanas después de supervisar el peor inicio de United a una temporada desde 1992-93. Una victoria por 2-1 sobre Chelsea en Old Trafford el sábado ayudó a aliviar parte de su miseria, mientras que sus jugadores dieron una versión sombría.

Sin embargo, el ex portero del United Ben Foster cree que todavía es solo cuestión de tiempo antes de que Amorim reciba sus órdenes de Marte después de haber acusado a su equipo de la omisión en lo que va de la temporada. También apoyó a Crystal Palace -Baas Glasner para convertirse en su sucesor después del impresionante comienzo de las Águilas de su campaña, que se produce en verano a pesar de la pérdida de varios jugadores importantes.

Hablando en su podcast Fozcast, el ex tapón de disparo de Wrexham dijo: «Creo que él [Amorim] Probablemente le quedan unos meses. Él pasa por una pequeña racha de dos o tres o cuatro juegos donde pierde y al final irán: «Correcto, hemos tenido suficiente ahora, claramente no funciona».

Sky Sports con descuento Premier League y paquete EFL Este artículo contiene enlaces afiliados, recibimos un comité sobre cada venta que generamos a partir de esto. Cuero £ 49 £ 35 Aire Obtén Sky Sports aquí Sky ha reducido el precio de su paquete esencial de deportes de televisión y Sky para la temporada 2025/26, que ahorra a los miembros £ 336 y ofrece más de 1,400 partidos en vivo en la Premier League, EFL y más. Sky mostrará al menos 215 partidos de la Premier League en vivo esta temporada, un aumento de un máximo de 100 más.

«Solo los miro, y no veo ninguna forma de coherencia. Alguien que sería bueno para el hombre United es Glasner. Solo tiene nueve meses en su contrato en el Palacio. Mi única preocupación al respecto es que el hombre United está tan enfermo y cansado de jugar tres en la parte de atrás.

«Si van a buscar a Glasner y él va:» Bien, juego tres en la parte de atrás «, dicen», no se hace a medida. Esto no va a funcionar. «Pero para que este tipo haya perdido cinco jugadores estrella y todavía parece que son mejores para el palacio.

Crystal Palace -El manager Oliver Glasner está inclinado para reemplazar a Ruben Amorim en Man United cuando se va (Imagen: Crystal Pix/MB Media/Getty Images)

Glasner fue uno de los muchos candidatos que anteriormente fueron mencionados en una lista de posibles sucesores de Amorim si pierde su trabajo. Los corredores de apuestas también enfatizaron a Andoni Iraola, Gareth Southgate, Marco Silva y Mauricio Pochettino entre los otros contendientes.

Amorim se conectó recientemente a un regreso a Portugal para administrar el Benfica en medio de la especulación continua sobre su futuro en United. Esos rumores se acostaron cuando el ex jefe del Diablo Rojo, José Mourinho, tomó la posición el viernes pasado.

Más tarde, se le preguntó al ex entrenador Sporting CP sobre el nombramiento de Mourinho durante una entrevista después del juego después de la victoria de United sobre Chelsea.

Ruben Amorim ha discutido el nombramiento del ex gerente de Man United, José Mourinho, en el Benfica (Imagen: AFP o licenciantes)

«Es el mejor gerente portugués, y eso no cambiará», dijo Amorim al canal portugués Dazn. «Siempre ha sido una persona muy especial en nuestro fútbol, ​​pero también en el mundo, y nos abrió todas las puertas.

«No estaría aquí si José Mourinho no hubiera estado allí. Creo que será muy bueno para todos ustedes en Portugal, y lo disfrutaremos».

Comentó sobre su propio futuro, agregó: «Es lo que es y veremos qué sucede», dijo. «Pero [I’m] Solo dirigido a Manchester y ese será mi único club. «

¡Reciba noticias y actualizaciones de United Transfer en WhatsApp! Nuestro equipo de expertos en el Manchester United es todo el entreso de Old Trafford esta semana y luego puede obtener las últimas noticias del equipo, actualizaciones de lesiones, respuesta y análisis junto con información interior en su teléfono al convertirse en miembro de nuestra nueva comunidad de WhatsApp gratuita. También puede convertirse en miembro de la banda de 50,000 (¡y creciente!) De United Fans que nos siguen WhatsApp -Channel. Regístrese aquí con nuestra comunidad y conviértase en miembro de nuestro canal de WhatsApp aquí. – También tratamos con nuestros miembros de la comunidad en ofertas especiales, promociones y anuncios de nosotros y nuestros socios. Si no le gusta nuestra comunidad, puede ver cada vez que lo desee. Si tienes curiosidad, puedes leer nuestro Declaración de privacidad .

Aquí en Manchester Evening News estamos comprometidos a brindarle la mejor cobertura y análisis de Manchester United.

Asegúrese de no perderse las últimas noticias de United al convertirse en miembro de nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener todas las últimas noticias y enviar el mejor análisis directamente a su teléfono haciendo clic en aquí Suscribirse.

También puede suscribirse a nuestro servicio de boletín gratuito. Hacer clic aquí Ser enviado las mejores historias del día.

Y finalmente, si prefiere escuchar nuestro análisis experto, asegúrese de que nuestro Manchester sea un podcast Red. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcast, incluidas Spotify Y Podcasts de AppleY también puedes mirar más YouTube.