Manchester United todavía tiene una decisión de gestión importante que tomar con Ruben Amorim Wrestling y varios rumores vinculados a reemplazar a los portugueses

Han surgido varias actualizaciones sobre el futuro de Ruben Amorim y los reemplazos potenciales de Manchester United (Imagen: (Foto de Richard Pelham/Getty Images))

Ruben Amorim se enfrenta a un mayor control en el Manchester United después de una cuarta derrota de siete juegos para comenzar la temporada 2025/26. La presión sobre su trabajo se redujo en el período previo a Brentford el fin de semana pasado después de una victoria por 2-1 sobre Chelsea en Old Trafford.

Igor Thiago se detuvo firmemente en cualquier edificio de impulso con dos objetivos rápidos en el estadio de la comunidad GTech. Benjamin Sesko se retiró uno antes del descanso, pero United luego perdió 3-1 después de la penalización perdida de Bruno Fernandes y un grito de Mathias Jensen en tiempo extra.

Una victoria habría protegido victorias consecutivas bajo Amorim por primera vez, pero otra pérdida significa que son solo 34 puntos de un posible 93 desde que llegó. Eso equivale a poco más de un punto por juego con United sentado en el decimocuarto

Dicho esto, Deporte para hombres ha examinado las últimas actualizaciones sobre el futuro de Amorim y los potenciales reemplazos que pueden participar.

Poseía unida después de la derrota de Brentford

A raíz de las pérdidas en Brentford, Deporte para hombres El lunes, Amorim informó el apoyo de la Junta de United.

Las fuentes del club han declarado que los tomadores de decisiones están apoyando actualmente a Amorim sin reemplazos que actualmente se están redactando. Sin embargo, hay rumores sobre quién podría entrar, Zidinine Zidane, Oliver Glaarter, Andoni Iraola y Gareth Southgate como opciones.

Southgate se encuentra con la verdad

Gareth Southgate ya no funciona desde que salió de Inglaterra después de la Eurocopa 2024 (Imagen: UEFA a través de Getty Images)

El ex gerente de Inglaterra Southgate, pero el periodista italiano Fabrizio Romano ha sugerido que no se hará cargo pronto.

«Había recibido muchas preguntas sobre la jerarquía unida del hombre sobre una reunión cara a cara con Gareth Southgate», admitió en un video a su canal de YouTube.

«Las fuentes del Manchester United juegan todos los informes y dicen que Sir Jim Ratcliffe o alguien en el club se reunieron oficialmente con Gareth Southgate para discutir la oportunidad de que el ex jefe de Inglaterra se convirtiera en el nuevo gerente del Manchester United.

«No estoy al tanto de una reunión, ningún contacto directo o negociaciones. La relación entre las personas en INEOS y Gareth Southgate es muy buena y es por eso que tenemos la izquierda, pero en este momento no estoy al tanto de una propuesta o que el hombre unido está dando vueltas y que les decimos a los gerentes que queremos que sean el nuevo jefe».

Última oordividad de Sack Amorim Sack

Aunque United no analiza activamente las nuevas opciones de gerentes, Amorim está lejos de ser seguro y puede ser despedido si los resultados no mejoran en las próximas semanas.

«Man United todavía respeta a su gerente, Ruben Amorim», dijo Romano. «Todavía están esperando una mejora y eso probablemente comienza desde el próximo juego. La situación de Ruben Amorim sigue siendo una de las cosas.

«No estoy diciendo que Amorim sea absolutamente seguro, su tarea no es absolutamente segura en este momento, porque Man United tiene que desempeñarse de una manera diferente, pero no significa que hayan conocido a Gareth Southgate o que ya hayan comenzado el proceso para nombrarlo. Esperemos y veamos lo que está sucediendo, pero el próximo juego ciertamente será importante para Amorim».

Glasner habla

Oliver Glasner, de 51 años, fue instalado en el favorito de los corredores de apuestas para suceder a Amorim. Crystal Palace es tercero en el ranking y tiene que perder otro juego en la parte superior de esta campaña.

Se le pidió a Glasner especulando que lo conectara con United en los medios de comunicación austriacos. Le dijo a Kicker: “Sigo todos los rumores, y eso es todo lo que hay, neutral y completamente relajado.

«Concéntrese en el trabajo diario con mis jugadores y entrenadores e intente disfrutarlo tanto como sea posible».

