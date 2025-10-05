Ruben Amorim llama a los jugadores de Man United a demostrar que están completamente detrás de él

El Manchester United, Boss Ruben Amorim, dijo que sus jugadores deberían estar dispuestos a darle todo a él y al equipo después de lograr una victoria vital sobre Sunderland en Old Trafford.

Amorim abre contra Sunderland

Ruben Amorim llamó a sus jugadores del Manchester United que demuestre que están completamente detrás de él después de la victoria sobre Sunderland.

La primera mitad de los goles de Mason Mount y Benjamin Sesko lograron una victoria vital para Amorim que iluminó la presión sobre el jefe unido en el descanso internacional.

Amorim dijo que sus jugadores lo reconstruyen y no quieren un nuevo jefe, pero los desafió a mostrar eso al entregar cada vez que juegan.

«Lo vi hoy y sé que quieren hacer todo lo posible y sé que no siempre quieren cambiar al entrenador», dijo Amorim.

«Pero, como dije esta semana, estar con el gerente es:» Me suicidaré para entrar en cada transición. «

«Tenemos que mostrarlo con acciones y, a veces, cuando miramos a nuestro equipo, estoy seguro de que cuando finalmente vemos los juegos, saben que a veces podemos ser mejores.

«Así que siento que durante la semana, pero tenemos que demostrar que en el campo, no solo en casa sino también desaparecieron.

«No hay impulso con nuestro equipo. Sabemos lo que sucede cuando ganamos un partido, la frustración no es ver al mismo equipo en casa y desaparecer.

«No jugamos bien en la segunda mitad, pero nos centramos, luchamos duro por las segundas bolas y estas pequeñas cosas nos ayudarán a ganar juegos».

El arquero del United Senne Lammens hizo un debut impresionante y mantuvo una pizarra limpia

Amorim entregó un debut unido a la arquera Senne Lammens y elogió la forma asegurada en la que el día de la fecha límite firmó la presión.

«Senne estaba muy bien», dijo Amorim. «Lo más importante es que sus compañeros de equipo lo han ayudado mucho a tener un muy buen desempeño».

