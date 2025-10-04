Ruben Amorim le dio consejos a Pep Guardiola en medio de Man United Sack Print

Manchester United de Ruben Amorim comenzó la temporada de la Premier League con tres derrotas seguidas, y se le dijo al entrenador en jefe que debía ser más flexible para salvar su trabajo.

Clive Tyldesley cree que Pep Guardiola ha hecho lo que Ruben Amorim no ha podido hacer (Imagen: Alex Broadway – The Fa/de Fa a través de Getty Images)

El icónico comentarista de fútbol Clive Tyldesley cree que Ruben Amorim debería mostrar más adaptabilidad si tiene que salvar la fortuna del Manchester United, el argumento de que si Pep Guardiola está dispuesto a volverse menos terco, Amorim también debería. La dedicación de Amorim a su sistema 3-4-3 no ha logrado producir los resultados de la Premier League de manera consistente, lo que significa que la colisión del sábado con Sunderland tiene un peligro genuino para el jefe portugués.

Amorim llevó a United a la final de la Europa League de la temporada pasada, pero su pérdida por Trasraces en Bilbao significó que su partido perdió esta campaña de fútbol europeo. Eso no deja escapar de la presión de ensamblaje para cada partido de liga, especialmente después de una dolorosa salida de la Copa Carabao a Grimsby, y perder a los gatos negros recién promocionados puede ser terminal.

«I can’t help it, but I feel, and I wouldn’t say it stronger than that, if that was not a little more pragmatic and a little more practical with the means he inherited, and was a little more patience in terms of imposing his ideas and his ways on the club than the position of the position of the position that he had in the position of the position that had in the position of the position that he had in the position that he had in the position of the position that he had in the position that he had in preticio.

«Tal como estaban, llegaron a la final de la Europa League, y casi, creo, en la Liga de Campeones. Pero realistas creo que tuvieron un largo camino esta temporada.

«Creo que el reclutamiento ha sido mejor y que tiene una serie de muy buenos jugadores delanteros a su disposición, pero el equilibrio del equipo aún se siente incómodo y la insistencia en mantener sus ideas es difícil de justificar cuando es demostrablemente el mejor entrenador en nuestra competencia en este momento, Pep Guardiola tiene una idea muy clara de su equipo».

Ruben Amorim mira la derrota de su equipo del Manchester United en Brentford (Imagen: AFP a través de Getty Images)

No solo Guardiola ha demostrado tal adaptabilidad. Laverpool cambió su estilo bajo la tragamonedas de Arne la temporada pasada, mantuvo un enfoque más defensivo cuando era necesario y atacó más cuando la situación lo solicitó, y resultó en el gerente holandés que logró el título de la competencia en su primer intento.

«Creo que la tragamonedas de Arne de la temporada pasada fue la más personalizable de todos los gerentes de la Premier League», agrega Tyldesley. «Liverpool jugó con un poco de todo. Fueron por mucho tiempo, fueron por un corto tiempo. Defendieron profundamente cuando tuvieron que hacerlo. Irían 4-4-2 si quieren ver un juego. Quiero decir, no tiene miedo de probar todo lo que cree que funcionará para obtener los puntos».

Pep Guardiola está dispuesto a probar cosas nuevas en Manchester City (Imagen: Getty Images)

Eso no significa que Amorim haya tenido miedo de experimentar. El entrenador en jefe se enfrentó a las críticas a su despliegue de Mason Mount a la izquierda en la pérdida en Brentford, y ha habido otros casos en los que trató de ser innovador con los talentos a su disposición.

Tyldesley aprecia la voluntad de experimentar, pero se pregunta si Amorim elige la configuración correcta para estas pruebas. «Mi último punto en esto es que si pintas una imagen de un experimento o un proyecto que es un proyecto a largo plazo y les pide a los fanáticos que te toleren porque esto dará fruto a largo plazo, entonces es preguntar si aún puedes cargarles 70 libras para ver al equipo mientras tienes el experimento», agrega.

«Los famosos comediantes del Reino Unido a menudo prueban su material en pequeños teatros y, a veces, los pubs antes de llevarlo al Apolo y al O2 y a una audiencia masiva. No cuentan tanto como prueban su material como cuando es el producto completado.

Los jugadores de United se alejan después de su derrota en Brentford (Imagen: Getty Images)

«Eso puede parecer una analogía bastante extraña, pero hubo concursos la temporada pasada cuando tuviste la sensación de que esto era algo que se podía hacer en Carrington, realmente, en lugar de 70,000 personas en Old Trafford que tendrían que silbar con otra derrota por el dinero que habían pagado.

«Y ese sería mi signo de interrogación contra él. Si 3-4-3 o 3-4-2-1 fuera la bala mágica, entonces cada equipo que ganó la Copa Mundial y cada equipo que ganó la Liga de Campeones en los últimos 10 años habría jugado ese sistema, y ​​no hicieron eso».

