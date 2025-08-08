Benjamin Sesko será la firma de verano más nueva del Manchester United, mientras que el futuro de Rasmus Hojlund en Old Trafford todavía se duda dada su forma mate la temporada pasada

Dimitar Berbatov cree que la llegada de Benjamin Sesko en Manchester United la competencia donde Ruden Amorim podría ser necesaria para que Rasmus Hojlund prospere.

El atacante danés tuvo una temporada decepcionante con los Red Devils el año pasado y solo entregó cuatro goles en la Premier League. En respuesta, Amorim actuó rápidamente para fortalecer sus opciones de ataque este verano, con Matheus Cunha Van Wolves protegido en un acuerdo por valor de £ 62.5 millones y Bryan Mbeumo de Brentford por un máximo de £ 71 millones.

United dará la bienvenida a RB Leipzig Sensation Sesko en Old Trafford. Este verano, el jugador de 22 años ha sido una propiedad caliente después de sus impresionantes versiones en la Bundesliga, con los Red Devils y el Newcastle United que luchan por su firma.

Los Red Devils han ganado la carrera, en la que el delantero Sesko llega al Reino Unido el viernes por un médico médico después de un total de un total de £ 73.7 millones. Esto significa que Hojlund se enfrenta a una seria competencia por su posición en el futuro.

Pero Berbatov, quien anotó 56 goles y dio 27 asistencias durante su mandato bajo Sir Alex Ferguson de 2008 a 2012, es de la opinión de que esto puede ser favorable para el jugador joven si toma la mentalidad correcta.

El embajador de la marca europea de Livescore y Livescore le dijo a The Mirror: «Estoy entusiasmado de que él va a unirse, pero al mismo tiempo soy un poco cuidadoso porque soy un poco cuidadoso porque soy un poco cuidadoso porque soy [Joshua] Zirkzee y Hojlund se desempeñaron muy bien en sus clubes anteriores.

«Miré cómo se movieron, cómo intimidaron a los defensores, cómo marcaron goles, pero cuando fueron a la Premier League, les resultó difícil ajustarse. Y las estadísticas hablan por sí mismas, pero tres goles, cuatro goles, para un delantero que está decepcionado por usted mismo.

«Entonces, no es fácil, ¿y es la velocidad? ¿Es el nuevo equipo? ¿Es el nuevo entorno? ¿Es generalmente la expectativa que la gente te pone, porque si eres el número nueve de United, tienes que marcar objetivos, tienes que realizar, esta es tu tarea, esta es la descripción de tu tarea.

«Por supuesto, hay mucho más que ser el número nueve. En el fondo, obtener la pelota, que liberar a sus compañeros de equipo. Por supuesto, caminar, defender cuando tiene que defender, liberar los espacios para los otros compañeros de equipo. Es mucho más [being a] Número nueve hoy en día, pero al final se trata de los goles que anota.

«Fue una campaña difícil para ellos y es un período difícil por el que pasan, y ahora con otro delantero que entra, la competencia es, por supuesto, alta. Si compras un delantero ahora, comienzas a pensar: ‘Bueno, ¿jugaré?

‘O tal vez comiences a pensar:’ Está bien, me encanta la competencia. Ahora te voy a mostrar. Ahora voy a luchar por mi lugar. Ahora voy a traer el fuego. ‘Entonces es un escenario de dos vías.

Berbatov también enfatizó la importancia del gerente Amorim, que hizo que Hojlund se sintiera apreciado por usar su potencial, lo que sugiere que el tipo correcto de competencia podría ser útil.

Berbatov, para hablar sobre cómo el jefe debe mantener conversaciones con Hojlund, agregó: «Siempre quieres la competencia, pero al mismo tiempo, como delantero, porque creemos que somos especiales, debes sentirte bienvenido y ser buscado por el entrenador.

«Entonces su motivación será más alta y su autoestima será más alto. Son muchos factores. No es fácil, pero todo está en la cabeza».

Para que eso suceda, Amorim debería evitar cada interés de transferencia en Hojlund cuando comience a terminar la ventana de transferencia de verano. Actualmente se supone que United está abierto a que Hojlund Old Trafford se quede para un reembolso de alrededor de £ 30 millones, a pesar de la insistencia del atacante para quedarse y competir por su posición.

Con Hojlund, que está de acuerdo con la perspectiva de Berbatov, depende de Amorim influir en la opinión del tablero sobre el jugador y ver si una competencia robusta realmente puede permitirle prosperar en la próxima temporada.

Sin embargo, ahora parece que AC Milan se está preparando para acercarse a los Red Devils con una propuesta para llevar a Hojlund al San Siro en préstamo durante un año.

Hojlund también puede beneficiar un cambio en el medio ambiente, porque trata de recuperar su forma, especialmente en vista de su éxito anterior en la Serie A. de Jonge Spits produjo 10 goles para Atalanta por su movimiento de £ 72 millones a United en 2023, y un período temporal en Milán podría darle una reparación más fuerte. Al año que viene.

