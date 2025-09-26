Ruben Amorim le da a Man United Team News vs Brentford, mientras que cuatro jugadores excluidos

Ruben Amorim dio una actualización de noticias del equipo antes del viaje de almuerzo del sábado desde el Manchester United a Brentford en la Premier League.

Mazraoui ha recogido un golpe

Manchester United está sin Amad, Casemiro, Noussair Mazraoui y Lisandro Martínez para su viaje de la Premier League a Brentford el sábado.

Amad ha recibido un permiso compasivo después del sufrimiento de una ley de familia, Mazraoui está herido, Casemiro está suspendido, mientras que Martínez todavía regresa de una lesión.

La ausencia forzada de Amad significa que Diogo Dalot, quien se perdió los dos últimos juegos de United debido a una lesión, probablemente regresa inmediatamente al ala derecha.

La prohibición de un partido de Casemiro, después de su tarjeta roja en la victoria por 2-1 del fin de semana pasado sobre Chelsea, significa que Ruben Amorim tiene la decisión de tomar en el mediocampo, donde el jefe de United se enfrenta a una elección directa entre Manuel Ugarte y Kobbie Mainoo.

Amorim dijo: «Lica está fuera, Casemiro está fuera por la tarjeta roja y Amad no está allí».

Agregó a Mazraoui: «También está fuera. No volverá a las vacaciones internacionales».

Amorim está tratando de ganar juegos de liga consecutivos en United por primera vez y dijo: «Es normal que los fanáticos no sepan qué va a suceder el próximo juego. Para ser honesto, tengo una idea, pero no lo sé.

«La mejor manera de lidiar con eso [trying to win back-to-back games] Es que cada juego es el último, que no piensa en dos juegos.

«No son demasiados juegos para el Manchester United, sí, es un gran problema para el Manchester United, por lo que el próximo juego es el juego más importante y, por lo tanto, entiendo la sensación de los fanáticos».

—

Aquí en Manchester Evening News estamos comprometidos a brindarle la mejor cobertura y análisis de Manchester United.

Asegúrese de no perderse las últimas noticias de United al convertirse en miembro de nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener todas las últimas noticias y enviar el mejor análisis directamente a su teléfono haciendo clic en aquí Suscribirse.

También puede suscribirse a nuestro servicio de boletín gratuito. Hacer clic aquí Para recibir las mejores historias del día.

Y finalmente, si prefiere escuchar nuestro análisis experto, asegúrese de que nuestro Manchester sea un podcast Red. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcast, incluidas Spotify Y Podcasts de AppleY también puedes mirar más YouTube.