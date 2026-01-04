Ruben Amorim insinúa problemas de transferencia en el Manchester United con una respuesta críptica

Ruben Amorim se mostró abatido mientras hablaba sobre las transferencias de Man Utd esta semana y sugirió que sería un mes tranquilo en Old Trafford.

Ruben Amorim insinuó problemas detrás de escena en la política de transferencias del Manchester United

Rubén Amorim se negó a explicar por qué había llegado a la conclusión de que no le darían el dinero ni el tiempo para implementar su sistema 3-4-3 en el Manchester United, tras revelar que no esperaba incorporar nuevos jugadores a su plantilla este mes.

Amorim dijo en Nochebuena que estaba «empezando a comprender» que no obtendría la financiación necesaria ni el tiempo necesario para hacer que su sistema fuera «perfecto» en Old Trafford, pero cuando se le preguntó sobre esos comentarios antes del viaje del United a Elland Road para iniciar 2026, se negó a responder.

El jugador de 40 años se mostró abatido en su conferencia de prensa previa al partido antes del choque con Leeds y anteriormente había dicho que «no hubo discusiones» sobre fichar jugadores en enero, a pesar de haber dicho hace dos semanas que esperaba hacer negocios este mes.

Desde entonces, Amorim ha dicho que “necesita adaptarse” para tener éxito en Old Trafford, al darse cuenta de que no se le darán los recursos para hacer funcionar el sistema en el que ha persistido desde que asumió el cargo en noviembre de 2024.

Cuando se le pidió que aclarara qué quería decir exactamente con estos comentarios, Amorim dijo: “ No quiero hablar de eso. Sólo me estoy concentrando en el partido contra el Leeds».

Cuando se le dijo a Amorim que podría arrepentirse si lo hubiera dicho, dijo: No, no, no. Pero no quiero hablar de eso» Luego le preguntaron a Amorim por qué había dicho que no recibiría el dinero para transformar el equipo a su imagen en el plazo de un año y si el director de fútbol Jason Wilcox le había dicho que algo había cambiado.

Nuevamente dijo: «No quiero hablar de eso», antes de decirle al periodista: «Eres muy inteligente» y poner fin a la discusión. La conversación reflejó el estado de ánimo de Amorim durante una irritable conferencia de prensa.

Sus comentarios sobre la falta de conversaciones sobre nuevos fichajes contradecían lo que había dicho el mes pasado sobre centrarse en objetivos a largo plazo y esperar hacer algunos negocios este mes. También habló la semana pasada sobre la estrategia de transferencia conjunta del United y cómo él y Wilcox intentaron tomar decisiones juntos.

«A veces tengo una idea, Jason y la junta tienen otra idea, pero cada decisión que tomamos tenemos que llegar a un terreno común», dijo.

«Eso es muy importante porque no tienes que hacer todo por el entrenador, porque el entrenador puede cambiar, y luego tienes que cambiar todo. Pero también tienes que entender que el entrenador entiende la forma de jugar. Si no llegas a un acuerdo, el jugador no vendrá, así que simplemente intentamos hacer eso».

El United había expresado interés en Antoine Semenyo del Bournemouth antes de que el delantero de 25 años optara por fichar por el Manchester City. Desde entonces, se ha relacionado a Kobbie Mainoo y Joshua Zirkzee con una salida de Old Trafford este mes, pero Amorim dijo que su equipo no podía hacer frente a la mudanza y le dijo a cualquiera que quisiera irse que debía hablar con Wilcox.

«Si miras a nuestro equipo, creo que es imposible que alguien se vaya. Pero eso es… Tienen que hablar con Jason», dijo.