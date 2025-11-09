Rubén Amorim insinúa el plan de fichajes de enero tras la lesión del Manchester United

El delantero del Manchester United, Benjamin Sesko, empezó en el banquillo ante el Tottenham y sufrió una lesión al entrar.

Benjamin Sesko sufrió una lesión en la rodilla.

Rubén Amorim confirmó que el Manchester United podría plantearse reforzar sus opciones de ataque en enero en función de la gravedad de la lesión sufrida por Benjamin Sesko ante el Tottenham.

Sesko llegó desde el banquillo en el minuto 58 en el Tottenham Hotspur Stadium, pero duró sólo media hora y se vio obligado a abandonar el terreno de juego tras recibir tratamiento por una lesión en la rodilla.

El United tuvo que jugar el partido con 10 hombres porque Amorim había utilizado todas sus sustituciones.

A Amorim se le preguntó sobre la lesión del atacante durante la rueda de prensa posterior al empate 2-2. ‘Tenemos que comprobarlo. Tenía algo en la rodilla, veamos”, dijo.

Cuando se le preguntó si era grave, Amorim dijo: «No tengo idea. Como es la rodilla, nunca lo sabemos».

Sesko falló dos veces en apretar el gatillo cuando tuvo dos medias oportunidades contra los Spurs, pero Amorim cree que la falta de confianza no fue la culpable. Él dijo: “No, creo… No creo que esa sea la mayor preocupación en este momento.

“Eso pasó de la misma manera que él no marca y luego marca dos goles en los dos partidos siguientes. [Brentford and Sunderland]por lo que eso ocurre principalmente durante las horas pico. Me preocupa más una lesión porque es en la rodilla y no lo sé. Necesitamos que Ben sea un mejor equipo».

El United perderá a Bryan Mbeumo, Amad y Noussair Mazraoui en la Copa Africana de Naciones en diciembre, lo que llevó a Amorim a confirmar que el club podría estar activo en enero.

Amorim dijo que la gravedad de la lesión de rodilla de Sesko podría afectar los planes. «Tenemos que comprobarlo todo, tenemos que averiguar qué le pasó a Ben», dijo.

«Por supuesto que tenemos un problema allí. [with AFCON]pero eso ya lo sabíamos. Luego puedes prepararlo en el verano, pero luego tienes muchos jugadores en el verano que no van a jugar porque es un partido por semana. Así que gestionar esa situación será difícil.

«Pero veremos cuando se abra la ventana, si podemos mejorar el equipo e intentar prepararnos para algo que ha sucedido. Hasta entonces, tenemos que aprovechar la oportunidad».

