Ruben Amorim informa sobre la lesión de Kobbie Mainoo antes del Aston Villa vs Manchester United

Man Utd jugará contra el Aston Villa en la Premier League el domingo por la tarde y Rubén Amorim ha explicado su selección de equipo.

Amorim habló antes del partido.

Ruben Amorim ha confirmado que Kobbie Mainoo ha sufrido una lesión en el gemelo. Mainoo está ausente de la convocatoria del Manchester United para enfrentarse al Aston Villa el domingo y no podría haberse lesionado en peor momento.

Casemiro no está disponible debido a una sanción, lo que abrió la puerta a Mainoo para hacer su primera salida competitiva de la temporada, pero el joven tuvo un problema en el entrenamiento. Amorim le dijo a Sky Sports antes del inicio en Villa Park: “Él [Mainoo] fue al médico. Tiene algo en la pantorrilla. Lo revisaremos, pero está fuera de este juego. Estará bien en unas semanas, creo, no lo sé. Centrémonos en los jugadores que tenemos y que están listos para jugar».

Cuando se le preguntó si Mainoo habría sido titular, Amorim dijo: «Preferiría no decirlo, no sólo por el jugador que jugará esta noche. Ahora es fácil decir… él lo sabe, y eso es suficiente». En ausencia de Casemiro, Harry Maguire, Matthijs de Ligt, Bryan Mbeumo, Amad y Noussair Mazraoui, Amorim ha citado en el banquillo a cuatro jugadores de la cantera.

Bendito Mantato ha sido incluido por primera vez en una plantilla de la Premier League. “Se gana experiencia jugando y entrenando con el primer equipo”, dijo Amorim. «Así que es una gran oportunidad para todos y si necesito algo, ellos están listos. Y vamos a ayudarlos a ayudar al equipo».

«Incluso con todos los jugadores y toda la plantilla, sería un partido muy duro. Están en un muy buen momento, pero también estamos preparados para todo. Y hemos demostrado que en los partidos más difíciles quizás podemos dar un paso más, y hoy queremos hacerlo».

Amorim añadió: «Tenemos que intentar colocar a los jugadores en diferentes lugares con diferentes características, pero no cambiará demasiado porque tenemos una forma de jugar. Atacamos muy bien, tenemos que defender mejor, así que intentaremos hacerlo con diferentes características.

“Sabemos que sin ellos podríamos jugar seis o siete partidos [Mbeumo, Amad and Mazraoui] Así que los demás jugadores tienen que estar preparados”.

Si el United vence a Villa esta tarde, el United ascenderá al quinto puesto de la Premier League.