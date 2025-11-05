Ruben Amorim identifica la próxima estrella del Man United después de poner en peligro una tradición de 88 años

Ruben Amorim ha identificado a la próxima estrella joven del Manchester United mientras busca mantener una tradición de «club rico» que se remonta a octubre de 1937.

Rubén Amorim ha identificado la próxima estrella del Manchester United (Imagen: Getty Images)

Shea Lacey es actualmente una de las figuras destacadas de la academia juvenil del Manchester United, y Ruben Amorim aborda de manera práctica el desarrollo de la adolescente hacia el primer equipo.

Lacey, de 18 años, aún no ha hecho su debut absoluto, pero ha impresionado en el Trofeo Vertu con la categoría Sub 21 esta temporada. El extremo nacido en 2007 anotó en la victoria del United por 2-0 sobre el Notts County el martes.

Chido Obi le hizo un pase a Lacey en el canal derecho y éste hizo un toque antes de enterrar el balón en el fondo de la red. Fue un remate sereno del joven para su tercer gol de la campaña.

Después de una temporada 2024/25 interrumpida debido a una lesión, Lacey está progresando para convertirse en jugador del primer equipo y Amorim sigue de cerca su desarrollo. Según el Daily Mail, Lacey y Amorim han tenido numerosas conversaciones individuales en el campo de entrenamiento del United en las últimas semanas.

Lacey ha tenido una mayor implicación con el primer equipo y, como resultado, se ha prestado más atención a trazar su camino hacia su debut absoluto.

El técnico del United U21, Travis Binnion, dijo: “Es importante que el calendario no obstaculice sus posibilidades con el primer equipo.

Shea Lacey dribla el balón durante un partido del Manchester United sub-18 (Imagen: Manchester United a través de Getty Images)

«Ha tenido unos buenos días con el primer equipo (la semana pasada). Hablamos con el primer equipo todos los días y podemos mirar con una semana de antelación qué partidos jugará y qué es bueno para él».

«Vi a Jason en Barnsley y tuve conversaciones con él, (director de la academia) Stephen Torpey, Rubén y (asistente) Carlos (Fernandes) sobre quién, dónde, cuándo, qué. Tratamos de adelantarnos planificando los juegos y no se puede hacer eso sin el diálogo que tenemos».

La posición más cómoda de Lacey es jugar el papel de mediocampista ofensivo derecho, exactamente el área en la que Bryan Mbeumo ha estado desplegado esta temporada. Pero con el exjugador de Brentford rumbo a la Copa Africana de Naciones con Camerún en diciembre, el United busca darle a Lacey su debut con el primer equipo.

Amad Diallo y Noussair Mazraoui son las otras estrellas del United que viajarán a la AFCON, que comienza el domingo 21 de diciembre. El trío podría perderse hasta seis partidos de la Premier League (y un partido de la Copa FA) en total.

Dado que United no tiene muchas otras opciones para reemplazar a Mbeumo y Amad en la derecha, a Lacey se le podría dar la ruta perfecta para impresionar en la fase del primer equipo.

Y si a Lacey se le da una oportunidad en el equipo senior, podría ayudar a mantener vivo un récord del United de 88 años. Los Rojos cuentan con un canterano en cada plantilla de jornada desde octubre de 1937.

Pero en el empate 2-2 contra Nottingham Forest el sábado, Kobbie Mainoo, a quien se le vinculó con una salida del United en enero, fue el único producto juvenil del equipo.

Si Mainoo deja el United, este notable récord corre el riesgo de llegar a su fin. Sin embargo, si Lacey, u otro jugador de la academia, tiene una oportunidad de Amorim, la hazaña continuará.