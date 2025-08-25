Ruben Amorim hizo lo contrario de lo que querían los fanáticos del Manchester United en Fulham

Man United no pudo ganar durante la segunda semana que vino desde atrás para venir desde atrás para reclamar un punto merecido en Craven Cottage.

Puntaje unido desde una esquina

A 1-1 en el minuto 83, los fanáticos del Manchester United le pidieron a los jugadores que «ataquen, ataque, ataque, ataque». Ruben Amorim envió dos espaldas en la mitad.

Incluyendo la pretemporada, ahora son ocho mitades consecutivas que un inicio de United no ha anotado desde el juego abierto. Esa orden comenzó con la eliminación de Rasmus Hojlund del equipo.

Un equipo que grita por un nuevo delantero ha atraído uno nuevo. Benjamin Sesko solo caminó sobre el césped antes de la patada para poner el banquillo en la posición del río. Sesko apareció 13 minutos antes con su debut y parecía más tranquilo.

Las introducciones de los 87 minutos de Harry Maguire y Ayden Heaven habrán sido gestionar la carga de trabajo de sus compañeros de mitades centrales, pero fue una mirada cuestionable. Por lo general, el amenazante Maguire asintió casi desde los Estados Unidos con su primer toque.

Cuatro de los cinco jugadores que llegaron a United en la segunda mitad están defendiendo a los jugadores. Kobbie Mainoo no fue utilizado por una segunda semana consecutiva.

Dos versiones decentes y ninguna victorias cuentan poco. Casi no es el tiempo chirriante, pero cuatro grandes afectados ya ocupan la mayoría de los lugares clasificatorios de la Liga de Campeones en la mesa de la Premier League.

La gestión del juego de Amorim fue demasiado cuidadosa y demasiado pronto después de que United continuó. Manuel Ugarte, enredado en una crisis de confianza, llegó para apresurar el ecualizador de Fulham. Diogo Dalot, su reemplazo de colega, cometió un pecado bien conocido por el ecualizador de Emile Smith Rowe e invitó al Wideman a cruzar.

El reemplazo de Ugarte parecía prematuro, pero United ya se había retirado. Dentro de cuatro minutos posteriores al cambio defensivo, Fulham logró el primer toque de Smith Rowe. Fulham evitó la derrota en casa por United por primera vez en 15 años.

United perfeccionó sus bolas muertas antes de que fueran expulsados. La práctica hizo la perfección. Una semana después del Arsenal Corning United fue su turno. Bryan Mbeumo fue del tamaño de grabar cruces durante el calentamiento y reclamará su primera asistencia para su nuevo club desde una esquina.

Leny Yoro puede disputar eso. A Yoro fue acreditado por el gol, pero se fue de la espalda de Rodrigo Muniz. Yoro ha tenido un buen año calendario y es poco probable que su compensación de € 70 millones se mencione en tonos increíbles.

Tres minutos antes de que Yoro forzara el avance, realizó un tacle deslizante magistral sobre Josh King. Yoro jugó cada vez más a un defensor en el pie delantero y era un legado con el que Amorim siempre estaba satisfecho.

Los partidarios del United rugieron el nombre de Yoro. El esfuerzo anormal de un defensor decidió este juego la temporada pasada. No esta vez.

Incluso con £ 133.5 millones en nuevos atacantes en el Tridente atacante, los goles aún son difíciles de encontrar para United. Bruno Fernandes esquió una penalización, su primer fracaso de 12 yardas desde diciembre de 2023, y solo su quinto fallo de fallas del Ponista récord de United.

Casemiro no pudo mirar. Normalmente es seguro ver Fernandes de pie desde 12 metros. Convirtió tres en la pretemporada. No era característico que se perdiera lo significativo.

Hubo la indignación habitual de los residentes de una tierra en el favoritismo observado hacia el gran club de la ciudad. Su estado de ánimo solo se deterioró debido a la intervención del árbitro asistente de video y el anuncio de robot del funcionario de Pitch Chris Kavanagh. Mason Mount fue llamado «el jugador de Manchester». Con la larga parada y la gran dirección, se sintió como si la otra audiencia estadounidense estuviera acostumbrada al fútbol.

Andre Onana salió del entrenador del United a través de la entrada trasera y llevaba sus auriculares. Para una personalidad tan vibrante, su expresión estricta fue un sorteo.

Altay Bayindir y Onana disfrutan de una relación colegial, aunque este último debería perfeccionar su cara de póker después de que Fulham se dio cuenta de que la ruta más fácil hacia un gol era a través de cruces y esquinas. Bayindir parecía un estudiante escolar en el grupo de edad equivocado. Era una parrilla de la tarde que United tenía el cumplimiento de anotar de uno de los cuadrantes.

Mount asumió más responsabilidad con y sin la pelota, la usó para alimentar a Cunha durante dos tiros en los primeros dos minutos. Durante los descansos en el juego, Mount Patrick Dorgu regresó a la posición, listo para iniciar el United Press y alentó a Amad en medio de su queja con el jugador de líneas.

Amorim mencionó a Mount como una opción en el mediocampo. Amorim adicto a Casemiro Reactive, reservado y en la muerte, nuevamente en el minuto 52 y el Monte retrocedió junto a Fernandes para apoyar la línea de primera línea de £ 200 millones de United. Este fue el Monte United pensó que estaban dibujando.

Cunha corrió en uno de los goles de la temporada pasada en el final de Hammersmith al atrapar una pelota larga y terminar en un movimiento. Casi produjo un seguimiento, desafortunadamente Bernd Leno rechazó su esfuerzo de cerca. La expresión de Cunha era un conocido de un atacante que se preguntó qué tenía que hacer para anotar.

El brasileño se redujo rápidamente cínicamente en el círculo medio y hubo un breve parpadeo de la frustración que destruyó algunas de sus actuaciones para los lobos con una erupción con el árbitro. Casemiro rápidamente reclamó a Cunha.

Amorim, vestido casualmente con una camiseta de chándal adidas atada y una camiseta blanca, unida se dio cuenta en el minuto 26. Se perdonó un toque de impaciencia después de que United se acercó a la marca de dos horas este mes. Amad golpeó sus muslos con frustración porque no recibió la pelota. Cuando Casemiro trató de forzar el problema, persuadió su pase.

Un minuto después, Amorim le quedó con los brazos molestos y exigió una explicación por qué United había jugado la pelota de la mitad de Fulham en la suya. El traje de entrenamiento fue desechado para la segunda mitad.

Fue un día cálido en el oeste de Londres. Amorim también es ciertamente caliente debajo del collar cuando United puede comprar tres nuevos atacantes, pero no puede comprar un gol de juego abierto.