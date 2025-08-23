Ruben Amorim hizo algo la semana pasada que no puede volver a hacer para Man United esta temporada

El gerente del Manchester United del Manchester United había tomado algunas decisiones controvertidas en la derrota contra el Arsenal y uno de ellos no puede repetirse absolutamente.

Celebre a los jugadores de United en la pretemporada contra Bournemouth

Cuando la hoja de equipo del Manchester United cayó a las 3.15 pm del domingo, algunas mandíbulas no fueron tan malas.

La decisión de no comenzar con un delantero fuera y fuera, y Mason Mount pidió ofrecer un punto central para el nuevo ataque de United, inmediatamente parecía dudoso. Pero con Benjamin Sesko, que todavía se está configurando y Ruben Amorim está experimentando con un falso nueve en la pretemporada, no fue realmente un shock.

Amorim se había negado a confirmar si Andre Onana regresaría a su conferencia de prensa para la competencia solo dos días antes, por lo que la grabación de Altay no fue necesariamente un shock, tan costoso como fue esa llamada.

La tercera llamada controvertida fue en el centro del campo, pero con Casemiro, que comenzó el juego más grande de United en décadas solo unos meses antes y no impresionó a Manuel Ugarte en una base constante en la pretemporada, muchos fanáticos lo vieron venir.

Las tres decisiones designaron las alarmas de las alarmas, pero con un contexto adicional miró a lo menos comprensible.

No se puede decir lo mismo de la selección de Amorim en el ala derecha.

Como uno de los dos únicos jugadores que comenzó los cinco partidos amistosos para la temporada de United, el lugar de Amad en el XI inicial contra el Arsenal fue uno de los pocos que podrías decir con confianza que fue clavado antes de que llegaran las noticias del equipo.

En una temporada que está tan desprovista de lugares claros, el ascenso de Amad fue uno de los pocos aspectos positivos en tomar una campaña realmente sombría. Se pasó por alto durante tanto tiempo, y dadas las nubes oscuras que cuelgan sobre el club la mayor parte de la temporada pasada, su impulso y capacidad para dar a los fanáticos algo a la temporada pasada fue realmente una prueba de su personaje tanto como su calidad.

Después de haber usado tanto la temporada pasada, además de Bruno Fernandes, las nuevas sesiones de firma Bryan Mbeumo y Matheus Cunha estaban destinadas a apoyar a Amad cuando se trataba de usar la carga de ataque. Pero en cambio, su admisión al XI inicial significaba que Amorim tenía la sensación de que no dependía tanto del toque de ataque de Amad y en su lugar eligió el Diogo Dalot más defensivo.

Dalot no se equivocó mucho contra el Arsenal y llegó en una serie de buenas posiciones de ataque, pero nunca tendrá a los fanáticos en pie como Amad, y el Internacional de la Costa de Ivory ha inyectado más energía cuando fue presentado justo antes de la hora.

Sin el fútbol europeo en Old Trafford esta temporada, la campaña de United podría limitarse a solo 40 juegos, y ciertamente no será más de 51 juegos. La carga de trabajo reducida significa que Amorim puede permitirse elegir la semana de los mejores jugadores, semana en la Premier League, al menos.

Amad es definitivamente uno de los mejores jugadores de United y no debe comenzar ningún otro partido de competencia del banco.

