Ruben Amorim hace admisión al Manchester United antes de Brentford

Man United va a Brentford el sábado, con la supresión del jefe Ruben Amorim admite que no sabe qué versión de su equipo aparecerá

Entrenador en jefe del Manchester United Ruben Amorim (Imagen: Ash Donelon/Manchester United a través de Getty Images)

Ruben Amorim ha admitido que todavía nunca sabe qué versión de su equipo del Manchester United aparecerá para los juegos. Pero los Baas United dijeron que ya no viaja para temer a los partidos como lo hizo la temporada pasada cuando supo que sus jugadores no pudieron competir con sus oponentes.

United viaja a Brentford durante el almuerzo del sábado, con Amorim con el objetivo de reunir victorias consecutivas en la Premier League por primera vez desde que tomó la delantera hace casi un año. Es una estadística destructiva para Amorim y subraya el carácter impredecible de sus jugadores, en el que el entrenador en jefe de 40 años admite que incluso él no sabe lo que puede esperar cuando juegan.

«Es normal que los fanáticos no sepan qué sucederá en el próximo juego», dijo Amorim. «Para ser honesto, tengo una idea, pero no sé cómo será y soy el gerente del equipo. La mejor manera de lidiar es abordar cada juego como si fuera el último.

Amorim no ha logrado ganar partidos consecutivos de la Premier League desde que asumió el cargo de United (Imagen: AFP a través de Getty Images)

«Siempre siento que podemos ganar el próximo juego y que podemos ser dominantes. Tengo esa sensación ahora. Está en nuestras manos para cambiar las cosas.

“Lo que digo es que a veces en las cosas pequeñas, en esa urgencia, si compara la forma en que comenzamos contra Chelsea, la forma en que comenzamos contra City, es completamente diferente.

“Así que no estoy seguro de lo que sucederá y estoy realmente claro sobre eso contigo y con los jugadores, pero la sensación es completamente diferente.

«Miro a mi equipo y voy a jugar contra City, Arsenal y siento que podemos marcar goles, podemos ser dominantes, podemos controlar el juego en ciertos momentos, por lo que es una sensación muy diferente a la del año pasado.

«Sé que será difícil, pero es más emoción que el miedo, este año. Pero se trata de la forma en que haremos el calentamiento global y la preparación.

«Si estamos entusiasmados de ir al juego, ya que a veces estamos cuando estamos en el límite y si siempre tenemos esa sensación, creo que será un gran para nosotros. Por lo tanto, es enorme ganar este juego».

Mbeumo ha impresionado desde que llegó al United desde Brentford en el verano en un contrato de £ 71 millones (Imagen: fuera de juego a través de Getty Images)

Bryan Mbeumo regresa a su antiguo club por primera vez desde la partida a United en un acuerdo de £ 71 millones, donde Amorim afirma que el atacante puede ayudar a cambiar la mentalidad negativa entre sus jugadores.

Mbeumo, quien ya anotó dos veces para su nuevo club, fue votado por su jugador del mes anterior a agosto y Amorim dijo: “Si miras a Bryan en ese momento, sentirás un hombre diferente al resto del equipo.

«Tienes que entender que algunos niños han estado aquí por un tiempo y que el sentimiento todavía está allí y tenemos que ganar juegos para eso».