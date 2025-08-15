Man United ha realizado tres sesiones de firma senior este verano, pero su centro del campo es ligero para el primer partido contra el Arsenal.

Baleba conoció a Mainoo el año pasado

Ruben Amorim ha sugerido que Mason Mount podría volver al centro del campo si el Manchester United no puede fortalecer el área.

United ha admitido cualquier cosa menos la derrota en sus esfuerzos por alabar a Carlos Baleba de Brighton este verano y actualmente solo tienen cuatro centrocampistas centrales.

Toby Collyer está a punto de recibir préstamo de West Brom, el contrato de Casemiro expirará el próximo año, mientras que Kobbie Mainoo y Manuel Ugarte solo se han elaborado en el centro del centro del campo diez veces.

Se espera que Bruno Fernandes comience el domingo en el mediocampo contra el Arsenal y Casemiro comenzó en tres de los cinco partidos de pretemporada de United. Ugarte y Mainoo fueron vinculados para la victoria contra West Ham United en Nueva Jersey y el sorteo con Everton en Atlanta.

Cuando se le preguntó si quería reclutar a un centrocampista, Amorim respondió: «Estoy muy contento con nuestros jugadores, trabajan muy bien, tenemos diferentes jugadores para esa posición, por lo que estamos dispuestos a ganar un juego con nuestros jugadores».

«Tal vez Mason Mount es un jugador que puede jugar en esa posición si queremos algo más. Pero luego lo descubriremos durante la temporada. Pero tenemos jugadores para hacer frente a los juegos en la Premier League».

Amorim dijo: «Veremos» cuando se planteó el futuro de Rasmus Hojlund. Hojlund está abierto a un miembro de AC Milan después de la llegada del delantero colega Benjamin Sesko.

Debido a que Hojlund describió su intención de quedarse después de anotar dos veces en la amistosa victoria de United contra Bournemouth en Chicago, fue llevado al banco contra Everton en Atlanta y fue un reemplazo no utilizado en su última temporada previa contra Fiorentina.

Hojlund podría ser omitido del equipo de un United Matchday contra el Arsenal el domingo, porque Joshua Zirkzee ha reanudado el entrenamiento del equipo.

«Él es otra opción», agregó Amorim a Hojlund. «Lo veremos. Estamos enfocados en este juego y Rasmus sigue siendo nuestro jugador».

