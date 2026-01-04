Rubén Amorim ha iniciado una guerra civil en el Manchester United: solo hay un ganador

Man Utd se ha visto sumido en una crisis después de que Ruben Amorim cuestionara su propio futuro y lanzara un ataque contra los que estaban por encima de él tras un empate 1-1 contra el Leeds United en Elland Road.

Sir Jim Ratcliffe tiene que tomar una decisión después de que Ruben Amorim expusiera la guerra civil del Manchester United

Durante cinco minutos, la rueda de prensa de Rubén Amorim en Elland Road había sido mundana. Defendió a Benjamin Sesko y elogió una mejor actuación. Luego, en menos de 90 segundos de respuesta, quitó el seguro y comenzó una guerra civil en el Manchester United.

La pregunta ahora es: ¿hacia dónde irá a partir de ahora? Amorim insistió en que no pararía. Sus comentarios tenían una vibra de «respaldame o despídeme» y tres victorias desde octubre harían de la primera una sorpresa. El hombre de 40 años ha iniciado una lucha de poder y el director de cazatalentos Christopher Vivell y el director de fútbol Jason Wilcox le han dejado claro dónde cree el técnico que están las fallas.

Se hablaba desde hace algunas semanas de una ruptura en las estructuras de poder y ahora Amorim lo ha hecho público. Comenzó sus explosivos comentarios diciéndole a los medios que «recibimos información selectiva sobre todo».

Entonces, ¿de qué estaba hablando? Sería una apuesta segura decir que estaba enojado por una historia en el Daily Mail el fin de semana pasado que expuso las preocupaciones de Vivell y Wilcox sobre el estilo de juego y el sistema de tres de Amorim. Su breve coqueteo con los cuatro defensas en diciembre ha quedado en suspenso, pero de dónde vino en primer lugar es un misterio.

Amorim había sido tan firme en su negativa a abandonar un sistema que había utilizado a lo largo de su carrera como directivo que su cambio fue una sorpresa. Es revelador que lo abandonó tan rápido como lo lanzó. A Wilcox le preocupa la previsibilidad del United en la alineación de Amorim, y está claro que los oponentes pueden prepararse fácilmente para eso.

Si Amorim está considerando reunirse con Wilcox a medio camino, claramente ha cambiado de opinión. El anuncio de que no habría dinero en enero fue la gota que colmó el vaso. El United estaba dispuesto a gastar £ 65 millones en Antoine Semenyo y, a pesar de que el jugador de 25 años se unió al Manchester City, dejaron en claro que no lo contratarían como lateral izquierdo.

Como extrañamos a Semenyo, ese dinero ahora se ha devuelto a la caja fuerte. Las quejas de Amorim sobre los traspasos aumentan desde hace algunas semanas. Antes del partido de los Wolves le preguntaron sobre el reclutamiento y, en retrospectiva, sus comentarios insinúan las divisiones que se gestan detrás de escena.

«Tengo una idea, Jason y la junta tienen otra idea, pero cada decisión que tomamos tenemos que llegar a un terreno común», dijo. “Eso es muy importante porque no tienes que hacer todo por el entrenador, porque el entrenador puede cambiar, y luego tienes que cambiar todo.

«Pero también hay que entender que el entrenador entiende la forma de jugar. Si no se llega a un acuerdo, el jugador no vendrá, así que lo intentaremos».

Con todo lo que ha sucedido desde entonces, esa frase sobre que el entrenador entiende el estilo de juego parece el primero de muchos mensajes entregados a sus jefes la semana pasada.

Subió las apuestas el viernes al negarse a responder por qué había llegado a la conclusión de que no le darían el tiempo ni el dinero para jugar un «3-4-3 perfecto»; sin embargo, su respuesta a su interlocutor: «Eres un tipo inteligente», fue una clara indicación de que la conclusión era obvia.

Y para los que todavía tenían dudas: Amorim lo trituró todo el domingo. Fue nombrado entrenador en jefe en noviembre de 2024, pero desde entonces decidió que el puesto no es lo suficientemente bueno para él. Quiere el poder que obtienen Thomas Tuchel, Antonio Conte y José Mourinho, a pesar de no tener el CV a la altura.

«Vine aquí para ser el entrenador del Manchester United, no para ser el entrenador del Manchester United. Y eso está claro», afirmó. «Sé que mi nombre no es Tuchel, no es Conte, no es Mourinho, pero soy el entrenador del Manchester United.

«Y seguirá así durante 18 meses, o cuando la junta decida cambiar. Así que ese era mi punto, eso es con lo que quiero terminar. No voy a parar. Voy a hacer mi trabajo hasta que el otro venga aquí para reemplazarme».

«Sólo quiero decir que voy a ser el manager de este equipo, no sólo el entrenador. Y lo fui muy claro. Y eso se hará en 18 meses y luego todos seguirán adelante. Ese fue el acuerdo. Ese es mi trabajo, no ser entrenador».

«Si la gente no puede soportar a Gary Neville y las críticas de todo, tenemos que cambiar el club. No muchachos, sólo quiero decir que vine aquí para ser el entrenador del Manchester United, no para ser el entrenador. Y cada departamento, el departamento de ojeadores, el director deportivo tiene que hacer su trabajo. Yo haré el mío durante 18 meses y luego seguiremos adelante».

Claramente no se trata de alguien que busque un nuevo contrato. Amorim cumplirá su condena de 18 meses, pero parece que está diciendo que si esta estructura continúa, se irá.

Sin embargo, es poco probable que dure otros 18 meses. Wilcox tiene razón al cuestionar el enfoque táctico de Amorim, pero la incómoda realidad para esta estructura del United bajo el mando de Sir Jim Ratcliffe es que han apostado la casa por los portugueses. Si fracasa, ¿dónde los deja eso?

En cierto sentido, Wilcox, Vivell, Amorim e incluso el director general Omar Berrada ahora buscarán en Ratcliffe el siguiente paso. El propietario minoritario no ha asistido a un partido desde la victoria por 4-1 sobre los Wolves el 8 de diciembre y las cosas claramente han cambiado desde entonces.

Ratcliffe puede ser impredecible. Ama a Amorim y admira su enfoque directo, pero es disparar desde la cadera y luego está esto. Fue un fuego hostil.

El multimillonario de 73 años mostró su carácter despiadado cuando se separó de Dan Ashworth después de sólo cinco meses. Eso se atribuyó a un conflicto de personalidad, pero Ratcliffe se sintió frustrado porque Ashworth expresó su preocupación sobre el nombramiento de Amorim. Hay más que cierto grado de ironía en eso ahora.

Entonces, ¿qué hará Ratcliffe a continuación? Habló de darle a Amorim tres años en octubre, pero eso ahora parece imposible. Es difícil imaginar cómo Wilcox y Amorim podrán coexistir por mucho más tiempo. No sería sorprendente que Ratcliffe intentara poner fin a esto de alguna manera esta semana.

Quizás los resultados determinen lo que sucederá a continuación, al menos hasta cierto punto. Amorim se reunirá con los medios de comunicación en Carrington el martes y parece inconcebible que no se haya reunido con Wilcox para las conversaciones finales antes de esa fecha. ¿Podrán llegar a una tregua de Año Nuevo? Si no lo hacen, Amorim necesitará desesperadamente una victoria sobre Burnley.

Su mano no es precisamente fuerte en este momento, pero tampoco se muerde la lengua nunca.