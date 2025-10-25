Ruben Amorim ha hecho lo que Erik Ten Hag no pudo con decisiones audaces del Man United

A pesar de sus problemas, Ruben Amorim no ha tenido miedo de imponer su autoridad en su equipo del Manchester United desde que reemplazó a Erik ten Hag hace casi un año.

Rubén Amorim no ha tenido miedo de fichar a jugadores que no acepten sus métodos (Imagen: Carl Recine, Getty Images)

Ruben Amorim no oculta su decepción con los jugadores que decepcionaron a su predecesor Erik ten Hag.

Ha pasado casi un año desde que Ten Hag recibió sus órdenes de marcha del Manchester United después de un pésimo comienzo de la temporada 2024/25. El holandés no logró aprovechar el potencial demostrado al ganar ambas copas nacionales y se unió a la larga lista de entrenadores que fueron despedidos desde que terminó el glorioso mandato de Sir Alex Ferguson en 2013.

Estaba claro que Ten Hag tenía una relación tensa con algunos de sus jugadores, incluidos algunos que él mismo había reclutado. En la fase final de su reinado, se demostró que el ex técnico del Ajax se sintió especialmente decepcionado por tres veteranos: Marcus Rashford, Casemiro y Antony. Anteriormente había entrenado a este último en Holanda antes de ficharlo por más de £80 millones.

Ten Hag sintió que el trío podría haber hecho más para asegurar resultados que hubieran extendido su tiempo en Old Trafford. Fue sucedido por Amorim, quien ha enfrentado desafíos similares para lograr las mejores actuaciones de algunos de los jugadores de alto perfil del United.

Después de hacerse cargo en noviembre del año pasado, rápidamente se peleó con Rashford, dejándolo fuera del equipo y posteriormente sancionando su traslado al Aston Villa. Rashford firmó un nuevo préstamo al Barcelona en el verano y está ansioso por hacerlo permanente para poder cortar los lazos con el club de su infancia de una vez por todas.

Marcus Rashford cayó en desgracia con Ruben Amorim (Imagen: Getty Images)

Antonio rápidamente cambió de opinión después de no poder impresionar a Amorim. Después de una cesión en el Real Betis en la segunda mitad de la temporada pasada, el entrenador sancionó su traslado a La Liga por alrededor de £22 millones, a pesar de que resultó en una pérdida significativa de £60 millones.

Amorim también estuvo abierto a separarse de Casemiro, tanto en enero como durante el verano, pero el United no logró deshacerse del brasileño bien remunerado.

United requirió una compensación de £15 millones para evitar una pérdida según las Reglas de Rentabilidad y Sostenibilidad (PSR). Como ningún club estaba dispuesto a desembolsar esa cantidad de dinero por un jugador de unos 30 años, finalmente se quedó.

A Antony le mostraron la puerta en el verano, a pesar de que fue una gran pérdida financiera para el United. (Imagen: Alex Livesey – Danehouse/Getty Images).

En lugar de limitarse a ver la última temporada de su contrato, Casemiro ha demostrado ser uno de los jugadores más confiables de Amorim esta temporada, dada la responsabilidad de proteger a los cuatro defensores e interrumpir el juego.

Mientras busca aprovechar el impulso para finalmente asegurar victorias consecutivas en la liga, Amorim necesita jugadores como Casemiro para mantener su forma. Pero como han descubierto Rashford, Antony y otros, Amorim no tiene miedo de marginar a cualquier jugador que se niegue a creer en sus métodos.

