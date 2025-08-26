Ruben Amorim ha enviado un mensaje de transferencia de £ 50 millones: el hombre United no puede ignorarlo

La ventana de transferencia se cierra el lunes y el Manchester United todavía tiene que hacer al menos una adición.

Amorim en la línea de toque en Craven Cottage

Cuando un equipo de gerente cambia y el polvo se acompaña después de la primera histeria, una de las primeras preguntas que se hacen es qué jugadores se beneficiarán más a partir de la llegada del nuevo hombre.

Si un gerente puede obtener una melodía de un recluta costoso que no ha demostrado su valor hasta ahora, inmediatamente tiene crédito en el banco de fanáticos y que dentro de la jerarquía del club.

Pero hay mucho más que «jugaron bien entre ellos antes y, por lo tanto, esta vez no debería ser diferente». Tome la llegada de Erik Ten Hag como ejemplo en United.

El holandés quería rodearse de comodidad en el hogar, concentrarse regularmente en los jugadores o que habían pasado ese tiempo en la eredivisie. Pero después de heredar a un jugador que había entrenado previamente en Ajax en Donny Van de Beek, no logró sacar lo mejor del centrocampista, como lo hizo Ole Gunnar Solskjaer, y Van de Beek fue enviado a Girona después de solo ocho partidos de competencia en dos años con menos de diez Hag.

Cuando Ruben Amorim fue nombrado Gerente de United en noviembre de 2024, sería un error sugerir que inmediatamente había esperanza de que pudiera obtener lo mejor de Manuel Ugarte. Los dos trabajaron juntos en Sporting Lisboa, y con Ugarte ni siquiera tres meses en su carrera en el United, el jurado era bueno y realmente todavía en el uruguayo.

Vooruit rápido nueve meses y existe una verdadera preocupación de que Amorim no vea lo mejor del centrocampista de 24 años en United.

Ugarte fue llevado a United el verano pasado por una tarifa de hasta £ 50.75 millones en el día de la fecha límite de transferencia. El internacional de Uruguay fue firmado como el sucesor de Casemiro en el centro del campo de United, pero el hombre que fue traído para reemplazar ha comenzado hasta ahora en ambos partidos de la Premier League esta temporada.

La ex estrella de Paris Saint-Germain mostró una promesa durante la pretemporada, especialmente contra West Ham, donde fue uno de los mejores jugadores en el campo en una victoria por 2-1 en Nueva Jersey. Parecía claro nuevamente desde el banco contra Bournemouth, pero se ha desvanecido dramáticamente contra Everton en el último partido de la gira estadounidense y desde entonces no se ha visto en un XI inicial.

Elegir el Casemiro, de 33 años, en los partidos de la Premier League, tan brillante como lo fue, es un reconocimiento de la derrota.

Casemiro tendrá 34 años para el momento en que la temporada 2025/26 llegue a su fin y ha estado en una pendiente descendente durante más de 18 meses, para tenerlo como uno de sus centrocampistas centrales iniciales cuando la campana suena el 1 de septiembre a las 7 p.m. simplemente no es una opción.

Depende de Amorim dejar que Ugarte lo trabaje, pero si cree que Casemiro es una apuesta más segura en el centro del campo que el hombre con el que trabajó en Sporting Lisboa, claramente no cree que funcione.

Todavía hay tiempo para acuerdos antes de que se cierre la ventana de transferencia. Sobre ti, unido.

Aquí en Manchester Evening News estamos comprometidos a brindarle la mejor cobertura y análisis de Manchester United.

Asegúrese de no perderse las últimas noticias de United al convertirse en miembro de nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener todas las últimas noticias y enviar el mejor análisis directamente a su teléfono haciendo clic en aquí Suscribirse.

También puede suscribirse a nuestro servicio de boletín gratuito. Hacer clic aquí Ser enviado las mejores historias del día.

Y finalmente, si prefiere escuchar nuestro análisis experto, asegúrese de que nuestro podcast Red Manchester, con el show de Samuel Luckhurst y el debate a mitad de semana. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcast, incluidas Spotify Y Podcasts de AppleY también puedes mirar más YouTube.