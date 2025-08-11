Ruben Amorim ha descubierto una nueva asociación de Manchester United antes de Arsenal Armor

El entrenador en jefe de Man United, Ruben Amorim, encontrará algunas decisiones más fáciles que otras al seleccionar su XI inicial para el abridor de la temporada.

Bryan Mbeumo ha hecho un comienzo prometedor de su carrera en el Manchester United. (Imagen: Molly Darlington/Getty Images.)

En un instante es y desapareció para la temporada para el Manchester United.

Trajeron su calendario de pretemporada con un empate 1-1 contra Fiorentina en Old Trafford el sábado antes de que ganaron sanciones para ganar la Copa Snapdragon.

Después de producir un rendimiento en los Estados Unidos que eran agudos y crujientes, United era casi tan desmayado contra la Fiorentina como en su primer partido de temporada contra Leeds tres semanas antes.

El juego fue ligero en las oportunidades y United no logró imponerse a sus visitantes italianos en la forma en que el entrenador en jefe Ruben esperaba amorim. Debe ver una mejora significativa en el Arsenal el domingo.

A pesar de la naturaleza abrumadora de la actuación general de United, hubo algunos puntos positivos en el quinto y el último partido cálido de United of the Summer, no en lo más mínimo el juego combinado entre Bryan Mbeumo y Amad a la izquierda.

Después de su primera actuación en United Colores en el empate 2-2 contra Everton en Atlanta, Mbeumo hizo un segundo comienzo consecutivo el sábado y se desplegó en el no del lado derecho. 10 posición.

Amad, quien fue uno de los dos únicos jugadores que comenzó los cinco partidos amistosos de United, fue desplegado en el ala derecha y el dúo se conectó bien en la primera mitad.

Aunque solo pasaron 45 minutos en el campo durante la gira de los Estados Unidos, ofrecieron muchas señales para sugerir que ya han formado una fuerte comprensión de los juegos individuales del otro.

Compartiendo la misma ambición de subir al pie delantero, hacer carreras en el área de penalización y tomar posiciones ofensivas, el dúo intercambió muy bien hasta que Mbeumo fue enviado por la segunda mitad en la parte delantera.

Bryan Mbeumo tuvo una tarde alentadora contra Fiorentina. (Imagen: Matt McNulty/Getty Images.)

Se superponen regularmente y se superponen y encontraban signos de su comprensión y hambre mutua de unirse en posiciones prometedoras. Ambos jugadores también son pies izquierdos, lo que significa que quieren entrar regularmente y hacer un uso completo de su pie más fuerte.

Mbeumo tiene que ajustar su juego un poco desde sus días de Brentford. Estaba regularmente estacionado en la derecha en el estadio de la comunidad GTech, pero desempeña un papel más inverso en Old Trafford, aunque se desplazará ampliamente de vez en cuando, dependiendo de los movimientos de Amad.

Entre ellos, Amad y Mbeumo anotaron 31 goles la temporada pasada, lo que significa que United esperará este período de muchos resultados de ataque de su flanco derecho. Amorim ya tiene una «idea» en su mente sobre cómo se verá su XI inicial antes de la visita del Arsenal y es probable que Amad y Mbeumo sean parte de ella.

Amad fue uno de los dos únicos jugadores que comenzaron a ser amigables, lo que significa que está clavado en un titular para el aumento de la cortina estacional. Realmente se ha adaptado al sistema 3-4-2-1 de Amorim desde el nombramiento de este último en noviembre pasado y es el único jugador de ala del polo de los hombres amplios Amorim, que todavía es parte de sus planes.

Tanto AMAD como Mbeumo son intercambiables, capaces de jugar en el flanco o si el no. 10, lo que significa que existe una gran posibilidad de que veamos a Mbeumo ampliamente en un momento determinado y Amad trabajará más cerca del área de penalización. El enfoque de Amorim puede variar según la oposición.

Aunque Mbeumo todavía gana la nitidez después de solo dos actuaciones en la pretemporada, sus dos primeras salidas en United Colors son prometedoras.

Esta temporada será un activo para los Rojos y Amad ya está mostrando signos de desarrollar un informe con él.