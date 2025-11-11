Rubén Amorim ha dejado entrever su plan para solucionar el problema de Amad AFCON

El extremo del Manchester United Amad ha sido una revelación para Rubén Amorim en los últimos partidos, pero pronto estará ausente

Amad en la foto durante el empate del Manchester United contra el Tottenham Hotspur (Imagen: Alex Pantling/Getty Images)

Las noches son cada vez más largas, el clima es más fresco y la gente en todo el país comienza a esperar con ansias la Navidad, a menos que seas fanático del Manchester United, por supuesto.

Una vez que Santa llegue para entregar sus regalos, United se quedará sin uno de sus obsequios más importantes esta temporada. Entonces es cuando Amad se despide de Gran Bretaña mientras se dirige a África para la AFCON.

Su papel como lateral derecho ha sido muy debatido, pero el consenso es que se necesitan mejoras defensivas, pero merece más que su lugar gracias a sus habilidades de ataque. Fue un placer ver su conexión con Bryan Mbeumo, otra estrella que se dirige a la AFCON este invierno, y algo que los fanáticos del United extrañarán en Nochebuena.

A diferencia de la prolongada e inesperada crisis de lesiones durante el período navideño, Rubén Amorim al menos se beneficia de la previsión de que dos de sus jugadores estrella estarán ausentes en uno de los momentos más ocupados de la temporada. Cuando se trata de Mbeumo, el plan para reemplazarlo es obvio.

A Mason Mount le ha ido bien esta temporada y puede desempeñar fácilmente el papel número 10 sin problemas. Sin embargo, la conversación en torno al reemplazo de Amad es más difícil.

Sobre el papel, uno pensaría que Diogo Dalot se movería hacia el flanco derecho, dejando a Patrick Dorgu en el izquierdo. Pero las actuaciones de Dalot han sido malas en su mayor parte esta temporada y perdió por completo su lugar en el once inicial para el partido contra el Tottenham.

Pero contra los Spurs, Amorim insinuó la solución alternativa al uso de Dalot: Noussair Mazraoui. El marroquí ha tenido que tener paciencia con el United esta temporada.

Noussair Mazraoui abraza a Amad después de que este último anotara para el Manchester United

La temporada pasada estuvo desplegado en el lado derecho de los tres defensores, pero la combinación de Leny Yoro/Harry Maguire, Matthijs de Ligt y Luke Shaw parece definida. Como se mencionó, Amad era el favorito como lateral derecho, por lo que el exjugador del Bayern de Múnich tuvo que esperar su oportunidad.

Esa oportunidad llegó en el norte de Londres y Mazraoui la aprovechó bien. Estuvo sólido, aunque poco espectacular, y los fanáticos del United no pueden quejarse de las actuaciones que realizó.

Por supuesto, si Amad no juega como lateral, no tendrás la misma sobrecarga ofensiva en el flanco derecho que normalmente funciona tan bien. Pero, por otro lado, el United tampoco es tan inestable a la defensiva.

El ascenso de Amad al puesto número 10 ha dado a los aficionados del United una idea del plan que Amorim empleará mientras el jugador de 23 años esté de viaje en Costa de Marfil. Podemos esperar que Matheus Cunha y Mount desempeñen los papeles número 10, con Mazraoui apoyando a Mount en su flanco.

Entonces Dalot tendrá que luchar con Dorgu por el otro puesto de lateral, una batalla que no se puede mencionar en este momento. El danés obtuvo el visto bueno contra los Spurs, pero su compañero de equipo lo llevará al límite para empezar.

Amorim tiene razón al introducir ahora a Mazraoui en este equipo. Para Navidad y Año Nuevo se espera que haga cinco apariciones en sólo dos semanas y media mientras el equipo del United está al límite.

Simplemente no podía seguir esa racha con un tiempo de juego extremadamente limitado. Habría sido una receta para el desastre.

Por lo tanto, los seguidores del United pueden esperar ver más de Mazraoui desde ahora hasta el inicio de la AFCON, a medida que el plan de Amorim comience a tomar forma.