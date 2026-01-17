Ruben Amorim fue despedido del Man United tras hacer una predicción de Kobbie Mainoo

Kobbie Mainoo tuvo problemas para conseguir minutos con Ruben Amorim y el internacional inglés estuvo vinculado con una salida en enero después de entrar como suplente esta temporada.

Es posible que el ex entrenador del Manchester United, Ruben Amorim, no estuviera dispuesto a utilizar a Kobbie Mainoo antes de ser despedido, pero se mantuvo reacio a descartar al mediocampista. La alineación de Amorim parecía no dejar espacio para Mainoo, que no creía que fuera el hombre adecuado para jugar en el dos junto a Bruno Fernandes.

La estancia de Amorim en Old Trafford llegó a su fin a principios de este mes, y su último partido fue contra el Leeds United en la Premier League. Mainoo se perdió ese viaje a Elland Road por lesión, ya que también se perdió los tres partidos anteriores, antes de regresar al banquillo en Burnley y ser titular contra Brighton en la Copa FA.

Hasta que el técnico portugués recibió la orden de marcharse, Mainoo parecía estar a punto de salir. Todavía no ha sido titular en ningún partido de liga esta temporada, pero al menos tuvo más acción con Amorim hasta que llegó la lesión.

Incluso cuando se vinculó al internacional inglés con una transferencia que podría revivir sus esperanzas de la Copa del Mundo, gran parte de los rumores indicaron que sería un préstamo en lugar de una salida permanente. Además, los comentarios de Amorim, mientras seguía marginando al joven de 20 años, indicaban la creencia de que todavía tenía futuro en Old Trafford, aunque no fuera inmediato.

«Espero mucho de Kobbie Mainoo y, una vez más, la gente piensa que a veces hay que dar. Creo que es importante que Kobbie luche por su lugar», dijo Mainoo a Sky Sports en agosto. “Creo mucho en Kobbie, más de lo que nadie piensa, así que espero mucho de él.

«Creo que juega en una posición, pelea con Bruno. Pueden jugar juntos. Tenemos que mejorar esa posición y eso se puede ver contra el Fulham, así que espero lo mejor de Kobbie, como todos los demás».

Esos comentarios se produjeron después del segundo partido de la temporada del United contra Fulham, el segundo partido consecutivo en el que Mainoo fue suplente no utilizado. El joven tendría su primera apertura de temporada contra Grimsby en la Copa FA, pero no seguiría una racha más larga de aperturas en la liga.

La durabilidad de Fernandes significó que el papel de Mainoo siguiera siendo el de suplente, pero una falta de media hora contra el Bournemouth parecía indicar la voluntad de Amorim de utilizarlo como cobertura para el sancionado Casemiro la semana siguiente. Desafortunadamente para el internacional inglés, se lesionó antes de ese partido y permaneció ausente, mientras que el propio Fernandes sufrió una rara ausencia forzada por una lesión.

Se había especulado sobre un préstamo en enero al Napoli, donde Mainoo podría haberse vinculado con sus excompañeros del United Scott McTominay y Rasmus Hojlund. Sin embargo, el nombramiento de Michael Carrick como técnico interino podría ofrecerle un salvavidas, especialmente si se tienen en cuenta los comentarios anteriores de Carrick sobre el valor de la academia del United.

«Creo que si un club tiene un jugador que ha pasado por la academia y conoce y siente el club… creo que Man United debería tener un elemento de eso. Siempre lo ha tenido y siempre debería haberlo hecho», dijo Carrick en 2025.

«Para tener un talento como Mainoo, que ya ha demostrado, hay que tener jugadores así [in the team]jugadores de los que se puede decir: ‘Lo entienden’. Ellos lo saben. Ayudémoslos y quedémonos con ellos”. Creo que definitivamente hay un lugar para él allí”.

