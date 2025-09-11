Ruben Amorim finalmente tiene algo que Erik Ten Hag no está en el Manchester United

Manchester United ha apoyado mucho a Ruben Amorim y con un enorme derbi de Manchester en el horizonte.

El entrenador en jefe del Manchester United Ruben Amorim no tiene excusas cuando se trata de profundidad del escuadrón (Imagen: Getty)

Ruben Amorim finalmente tiene algo que Erik Ten Hag no tenía en el Manchester United.

Amorim, quien se está preparando para su tercer derbi de Manchester este fin de semana, tendrá opciones para elegir, algo con lo que diez Hag a menudo luchaba durante su mandato.

Un gran impulso para el jugador de 40 años es el regreso del defensor siempre presente Noussair Mazaraoui, quien parece volverse en forma y después de un largo período al margen al comienzo de la nueva temporada.

El marroquí resultó ser un éxito inmediato durante su primera temporada en Old Trafford, con un impresionante actuaciones en todas las competiciones y luego obtener elogios al por mayor de la base de fans de United.

Lo que deja a Amorim es un dolor de cabeza en términos de los cuales elige comenzar en el estadio Etihad, a pesar de los recientes temores en torno a la aptitud de Mason Mount y Matheus Cunha.

Mazaraoui jugó juegos en LWB, RWB e incluso CB cuando el último término necesitaba, lo que demostró su versatilidad y adaptabilidad para adaptarse a los Red Devils en tiempos de necesidad.

Pero con Luke Shaw, Harry Maguire, Ayden Heaven, Matthijs de Ligt y Tyler Fredricson luchan por una sala inicial en el sistema de tres en espalda de Amorim, la posición de Mazoui plantea muchas intrigas.

Algunos a menudo han criticado a Amorim por el uso del talentoso atacante Amad en la derecha, con Bryan Mbeumo desplegado aún más en el número Diez correcto.

Mazaroui es visto como una opción más defensiva, pero se conoce como cómodo con ambos pies, pesado en el tackle y también agresivo. Ya sea que Amorim ve su papel de par en par o como parte de un trasero que todavía se ve, pero el ex jefe deportivo no puede permitirse quejarse de sus opciones en todo el campo.

Diez HAG tuvo problemas en su 4-2-3-1 porque no se quedaron atrás después de las heridas a Luke Shaw y Tyrell Malacia pusieron su progreso en Old Trafford.

Lo sorprendente fue la falta de grabación de Álvaro Fernández, quien fue enviado a Benfica y luego se vendió nuevamente este verano al Real Madrid.

Por alguna razón, Amorim ahora tiene un equipo que cree que puede jugar su sistema. El trabajo en el verano ha demostrado que United todavía necesita un centrocampista para complementar y completar su estilo de juego requerido, pero con Kobbie Mainoo, Bruno Fernandes, Casemiro y Manuel Ugarte a su disposición, encontrar el dúo requerido es su problema.

Sin embargo, el 197 de Manchester Derby nuevamente proporcionará una idea de su pensamiento, especialmente con opciones defensivas que salen de sus oídos.

Ha sido un verano de cambio, y con Andre Onana Weg y Sene Lammens en el edificio ahora también, es hora de que los jugadores de Amorim muestren parte de su poder antes de que la paciencia corra enérgicamente con la Jerarquía Unida.