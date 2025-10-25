Ruben Amorim fija la fecha de regreso de Harry Maguire en ausencia del Man United

Harry Maguire no está en la convocatoria del Brighton para la jornada, una semana después de su gol de la victoria del Manchester United contra el Liverpool.

El central del Manchester United, Harry Maguire, se perderá el partido contra el Brighton (Imagen: Ash Donelon/Manchester United vía Getty Images)

El entrenador del Manchester United, Ruben Amorim, espera tener a Harry Maguire de regreso en el equipo la próxima semana.

Durante su rueda de prensa previa al partido, Amorim reveló que tanto Maguire como Mason Mount tenían dudas sobre el partido de Brighton. Mount ha hecho la selección y está en el banquillo, pero Maguire está ausente.

Ha sido sustituido por Leny Yoro. En declaraciones a Sky Sports antes del inicio del partido, Amorim dijo: «Espero tener a Harry la próxima semana. Es muy simple, pero nunca se sabe y no me gusta correr riesgos con los jugadores. Está mal para Harry y para sus compañeros de equipo. Intento demostrar cada vez que todos son importantes en este equipo».

Se le preguntó a Amorim sobre el impacto que ha tenido Matheus Cunha en Old Trafford. Elogió al brasileño, pero indicó dónde aún puede mejorar. «Creo que tiene una forma de jugar que es muy importante para nuestro club. Parece un poco un outsider», añadió.

«Necesita mejorar su forma de defender, especialmente cuando jugamos con tres muchachos al frente. Lo hace en los entrenamientos, se esfuerza aún más. La habilidad que demuestra para tener el balón, para ayudar al equipo a avanzar, lo vimos el año pasado».

El United llega al partido de hoy después de haber vencido tanto al Sunderland como al Liverpool en las últimas semanas. Eso significa que una victoria sobre Brighton y Hove Albion los pondría en la pelea por la clasificación europea.

Pero los Seagulls no serán fáciles de convencer. Llegan al partido con muy buen humor después de vencer al Newcastle por 2-1 la semana pasada con un doblete del ex jugador del United Danny Welbeck.

Si el United ganara hoy, sería la primera vez que Amorim gana tres partidos seguidos de la Premier League.

