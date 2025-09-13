Man Utd -Striker Benjamin Sesko no ha comenzado en la Premier League desde que llegó a Old Trafford de RB Leipzig.

Benjamin Sesko se representa contra Burnley. (Imagen: 2025 James Gill – Danehouse)

El jefe del Manchester United Ruben Amorim ha insinuado que Benjamin Sesko podría comenzar contra el Manchester City.

Sesko completó un € 76.5 millones (£ 66.4 millones), más € 8.5 millones (£ 7.3 millones) en complementos, se mudó a Old Trafford antes del comienzo de la temporada de la Premier League.

Amorim decidió mencionar a Sesko en el banco para la competencia de apertura contra el Arsenal, y el jugador de 22 años ha realizado más actuaciones de reemplazo contra Fulham y Burnley.

Sesko tuvo su primer comienzo contra Grimsby Town en la Copa Carabao, pero no comenzó en la Premier League. Se le pidió a Amorim su juicio sobre Sesko durante su conferencia de prensa el viernes por la tarde e insinuó que el joven delantero podría comenzar su primer inicio de la competencia en el Derby de Manchester.

«Creo que es más importante que mirar exactamente lo que hizo durante los juegos es lo que puede traer a nuestro equipo», dijo las primeras semanas de Amorim Van Sesko en el club.

«Si ves a Burnley, él tenía una serie de movimientos, especialmente en la caja, que no tenemos con Josh (Zirkzee), o con (Matheus) Cunha, e incluso con Rasmus (Hojlund) en el pasado. Tenemos un hombre (en Sesko) a quien realmente le gusta hacer un viaje de cabeza.

«Él puede correr, tenemos que usarlo más como corredor, y va a mejorar. Así que tenemos que acostumbrarnos. Parece que el ritmo es diferente y se acostumbrará. Pero tal vez sea un buen momento para que él comience el juego».

Amorim comenzó esta temporada con Mason Mount en el medio en la Premier League, pero Mount surgió una lesión contra Burnley y está excluido del Derby de Manchester.

United ganó 2-1 la temporada pasada en Etihad gracias a los heroicos hechos de Amad en los últimos minutos del juego. «No sé», dijo Amorim cuando se le preguntó si la victoria falla por la oposición al aumentar las expectativas.

«Es difícil señalar un juego el año pasado que fue contraproducente. Tuvimos tantos momentos tales. Simplemente nos centramos en el futuro. Tenemos cuatro puntos. Creo que deberíamos tener más en este momento, pero realmente tenemos que ser competitivos.

«Es un juego muy importante para todos aquí, pero especialmente para nuestros fanáticos, por lo que intentaremos hacer todo lo posible».

A la cuestión de posiblemente más presión sobre él que Pep Guardiola, Amorim respondió: «No, no puedes comparar. El hombre (Guardiola) siempre gana. Él puede relajarse ya no ganando.

«Tengo que demostrarme a mí mismo aquí todos los días y lo siento. Así que estoy realmente a gusto y creo que todos los días vengo aquí, que tengo que hacerlo mejor. Para compararme con la situación de Guardiola? Es solo una broma (risas).

«Creo que tenemos problemas mayores. Seguimos teniendo problemas más grandes, pero estamos abordando todo. Y a veces estamos frustrados, enojados … pero nos enfrentamos a todos los problemas.

«Y tratamos de mejorar. Y veo que el equipo juega mucho mejor ahora. Solo tenemos que ser más clínicos, para ganar más juegos y las cosas se vuelven más fáciles».