Rubén Amorim explica qué hace mal el Manchester United en los partidos

El Manchester United regresa a la Premier League el lunes por la noche y quiere estar invicto en seis partidos.

Ruben Amorim se mostró frustrado después de que el Manchester United perdiera una ventaja de un gol para empatar 2-2 ante los Spurs. (Imagen: Ash Donelon/Manchester United vía Getty Images)

Rubén Amorim cree que la mentalidad de sus jugadores del Manchester United debe cambiar cuando dirigen los partidos. Los Rojos ganaban 1-0 en casa del Tottenham antes del parón internacional, pero tuvieron que conformarse con un punto tras una decepcionante actuación en la segunda parte.

Lo mismo sucedió una semana antes en Nottingham Forest, donde el United tuvo problemas en la segunda mitad después de dominar la primera. En la victoria sobre Brighton, los Rojos casi fueron castigados cuando volvieron a ponerse 3-2 después de alcanzar velocidad de crucero al principio del partido.

En una entrevista con la Premier League, le preguntaron a Amorim por qué ha habido tal desgaste en su equipo últimamente. Él respondió: «Creo que estamos perdiendo intensidad. Creo que tenemos algunos problemas en los dos partidos que perdimos, perdemos a Casemiro con algo de dolor, Harry Maguire igual, y ellos son jugadores clave, no solo la forma en que juegan y la experiencia que tienen, las jugadas a balón parado y la gente no tiene eso en cuenta».

«Creo que cuando tenemos ventaja perdemos la sensación de que queremos seguir presionando de la misma manera. Tuvimos eso contra Brighton hasta que conseguimos el primer gol. Así que son muchas cosas juntas. Pensamos en ‘no suframos un gol’ y nuestra mentalidad debe ser ‘tenemos un objetivo, tenemos que lograr otro objetivo y tener la oportunidad de terminar el partido’. Así que es mental, pero también físico, tenemos que mejorar en esa área también».

Los pensamientos de Amorim son compartidos por sus jugadores del United. Tras el empate de los Spurs, Matthijs de Ligt explicó cómo el cansancio influyó en el resultado. Dijo: «Afortunadamente conseguimos un punto. Creo que merecíamos más por la forma en que jugamos. Sentí que estábamos un poco cansados ​​en la segunda mitad. No tuvimos la oportunidad de salir de nuestra mitad».

El próximo partido del United será el lunes contra el Everton en Old Trafford.