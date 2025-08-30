Ruben Amorim explica que Benjamin Sesko Manchester United Decision vs Burnley vs Burnley

Ruben Amorim eligió traer a Joshua Zirkee por Benjamin Sesko para el herido Matheus Cunha contra Burnley

Benjamin Sesko en acción para el Manchester United contra Burnley

El jefe del Manchester United, Ruben Amorim, explicó por qué pasó por alto £ 66 millones del delantero y firmó a Benjamin Sesko cuando Mathues Cunha se vio obligado a ser herido contra Burnley.

Cunha se fue en la primera mitad durante la victoria 3-2 de la Premier League en los Clarets en los Clarets y fue reemplazado por Joshua Zirkee, con Sesko permaneciendo en el sofá.

El delantero de Eslovenia se levantó en el segundo período y reemplazó a Casemiro por poco menos de 20 minutos. El manejo de Sesko de Amorim también ha sido un punto de conversación esta temporada. United pagó mucho dinero para firmar a Sesko de RB Leipzig, pero el delantero aún no ha comenzado en una luminaria de la Premier League.

Jugó los 90 minutos completos en la derrota de la Copa Carabao ante la Liga Dos Grimsby Town a mitad de semana, cuando fue el último jugador de campo que recibió un penal en el maratón que perdió a United. Sesko sufrió en ese juego con un calambre.

Hablando después de la victoria sobre Burnley, Amorim explicó su decisión de no llevar al Internacional de Eslovenia al lado de Scott Parker.

«Entonces terminó el [Grimsby] Juega con calambres, realmente en el límite. Es por eso que hemos protegido a Ben contra las sanciones «, explicó Amorim.

«Y hoy también fue esa razón, porque (Joshua) Zirkzee también es un delantero, es un delantero internacional. Pero pensé que no hice 90 minutos durante la pretemporada.

«E hizo eso, incluso contra un equipo de la División cuatro, lo hizo el miércoles. Y con el problema de Cunha no sabes si ese partido completo a mediados de la semana de hoy tiene algo que ver con la lesión.

«Con el problema con Mason Mount (lesión), no arriesgué a otro jugador, sin saber si podían jugar tantos minutos. Así que todo estaba conectado. La penalización, el juego el miércoles y la cantidad de minutos que pensé era publicar hoy».

